CDエナジー新TVCM、放映開始 / AQUOS、ダンスチーム「アバンギャルディ」とのコラボ企画を実施【まとめ記事】
株式会社CDエナジーダイレクトは、アンバサダーを務める福原遥さん出演の新TVCM「A・B・CDエナジー 銭湯篇」の放映を2026年6月12日より開始した。今回のCMは、10周年を迎えた人気TVアニメ『おそ松さん』との初コラボレーション作品であり、銭湯を舞台にしたユニークな内容となっている。CMやメイキング映像、インタビュー内容に触れ、その魅力を紹介する。
シャープは、テレビ「AQUOS」とダンスチーム「アバンギャルディ」とのコラボレーション企画を開始した。本日6月15日（月）にはコラボレーション特設サイトを開設したほか、WebサイトやSNSを通じて、インタビュー動画やオリジナルダンスのショート動画などを順次公開していく。また、対象動画を視聴し、クイズに回答すると、抽選で5名様にメンバー全員のサイン入りTシャツが当たる企画も実施する。
■学生起業家ピッチ「SPIKES Pitch in IVS2026」の審査員が決定
4S株式会社は、学生起業家向けピッチコンテスト「SPIKES Pitch in IVS2026」の審査員について発表した。本コンテストは、2026年7月1日（水）〜3日（金）に京都市勧業館みやこめっせ・ホテルオークラ京都で開催される国内最大級のスタートアップカンファレンス「IVS2026」と同時開催される、学生による学生のためのエリア「SPIKES」内で実施するピッチコンテストだ。
■スタンドもカード収納もこれ1つ！指フック付きMagSafe対応スマホスタンドを4種類発売
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、MagSafe対応でスマホ背面にピタッと装着でき、最大3枚のカードをスライド操作でサッと取り出せる、カード収納付きスマホスタンドを新たに発売した。ラインナップは、指フック付きの「200-STN107」シリーズと、伸縮指フック付きの「200-STN108」シリーズの2モデル。それぞれブラック・ライトグレーの2色展開で、合計4種類を用意している。
■福原遥さん×『おそ松さん』が銭湯で大合唱！CDエナジー新TVCM、放映開始
株式会社CDエナジーダイレクトは、アンバサダーを務める福原遥さん出演の新TVCM「A・B・CDエナジー 銭湯篇」の放映を2026年6月12日より開始した。今回のCMは、10周年を迎えた人気TVアニメ『おそ松さん』との初コラボレーション作品であり、銭湯を舞台にしたユニークな内容となっている。CMやメイキング映像、インタビュー内容に触れ、その魅力を紹介する。
■夏こそ、ひんやり旨辛！牛カルビ（麺）×濃厚つけ汁で、やみつき体験「牛カルビつけ麵」
アークランドサービスホールディングス株式会社の⼦会社、「⾁めし岡もと」などを運営する株式会社トビラダイニングは、スンドゥブ定食専門店「スンドゥブ 中山豆腐店」にて、2026年6⽉11⽇(木)より「牛カルビつけ麵」を期間限定にて販売を開始した。
■AQUOS、ダンスチーム「アバンギャルディ」とのコラボ企画を実施
シャープは、テレビ「AQUOS」とダンスチーム「アバンギャルディ」とのコラボレーション企画を開始した。本日6月15日（月）にはコラボレーション特設サイトを開設したほか、WebサイトやSNSを通じて、インタビュー動画やオリジナルダンスのショート動画などを順次公開していく。また、対象動画を視聴し、クイズに回答すると、抽選で5名様にメンバー全員のサイン入りTシャツが当たる企画も実施する。
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シャープは、テレビ「AQUOS」とダンスチーム「アバンギャルディ」とのコラボレーション企画を開始した。本日6月15日（月）にはコラボレーション特設サイトを開設したほか、WebサイトやSNSを通じて、インタビュー動画やオリジナルダンスのショート動画などを順次公開していく。また、対象動画を視聴し、クイズに回答すると、抽選で5名様にメンバー全員のサイン入りTシャツが当たる企画も実施する。
4S株式会社は、学生起業家向けピッチコンテスト「SPIKES Pitch in IVS2026」の審査員について発表した。本コンテストは、2026年7月1日（水）〜3日（金）に京都市勧業館みやこめっせ・ホテルオークラ京都で開催される国内最大級のスタートアップカンファレンス「IVS2026」と同時開催される、学生による学生のためのエリア「SPIKES」内で実施するピッチコンテストだ。
■スタンドもカード収納もこれ1つ！指フック付きMagSafe対応スマホスタンドを4種類発売
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、MagSafe対応でスマホ背面にピタッと装着でき、最大3枚のカードをスライド操作でサッと取り出せる、カード収納付きスマホスタンドを新たに発売した。ラインナップは、指フック付きの「200-STN107」シリーズと、伸縮指フック付きの「200-STN108」シリーズの2モデル。それぞれブラック・ライトグレーの2色展開で、合計4種類を用意している。
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株式会社CDエナジーダイレクトは、アンバサダーを務める福原遥さん出演の新TVCM「A・B・CDエナジー 銭湯篇」の放映を2026年6月12日より開始した。今回のCMは、10周年を迎えた人気TVアニメ『おそ松さん』との初コラボレーション作品であり、銭湯を舞台にしたユニークな内容となっている。CMやメイキング映像、インタビュー内容に触れ、その魅力を紹介する。
■夏こそ、ひんやり旨辛！牛カルビ（麺）×濃厚つけ汁で、やみつき体験「牛カルビつけ麵」
アークランドサービスホールディングス株式会社の⼦会社、「⾁めし岡もと」などを運営する株式会社トビラダイニングは、スンドゥブ定食専門店「スンドゥブ 中山豆腐店」にて、2026年6⽉11⽇(木)より「牛カルビつけ麵」を期間限定にて販売を開始した。
■AQUOS、ダンスチーム「アバンギャルディ」とのコラボ企画を実施
シャープは、テレビ「AQUOS」とダンスチーム「アバンギャルディ」とのコラボレーション企画を開始した。本日6月15日（月）にはコラボレーション特設サイトを開設したほか、WebサイトやSNSを通じて、インタビュー動画やオリジナルダンスのショート動画などを順次公開していく。また、対象動画を視聴し、クイズに回答すると、抽選で5名様にメンバー全員のサイン入りTシャツが当たる企画も実施する。
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