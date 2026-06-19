2026W杯グループIの初戦でセネガル代表と対戦したフランス代表は、きっちりと3-1で勝利。優勝候補の一角として理想のスタートを切った。



このゲームではオーレリアン・チュアメニとアドリエン・ラビオがボランチでコンビを組んだが、フランスの中盤にはまだベテランのエンゴロ・カンテが控えている。



このゲームではカンテに出番がなかったが、監督ディディエ・デシャンからの信頼は厚い。英『BBC』にて、2018W杯優勝メンバーのオリヴィエ・ジルーは今でもカンテが代表に欠かせない選手だとその能力を絶賛する。



