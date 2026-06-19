ディズニー・アニメーション映画『ふしぎの国のアリス』に登場する「ヤングオイスター」にフィーチャーした新コレクション「BABY OYSTERS 2026」が、ディズニーストアに登場！

愛嬌たっぷりな表情や仕草のぬいぐるみキーチェーンをはじめ、デイリーユースにぴったりの雑貨などが豊富に展開されます☆

ディズニーストア『ふしぎの国のアリス』ヤングオイスター コレクション「BABY OYSTERS 2026」

スケジュール：

先行発売日：2026年6月23日（火）より順次先行販売店舗：ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店、ディズニー公式オンラインストア発売日：2026年6月26日（金）販売店舗：ディズニーストア店舗

ディズニーストアから、『ふしぎの国のアリス』の「ヤングオイスター」にフィーチャーした新コレクション「BABY OYSTERS 2026」が登場。

笑ったり照れたりと表情豊かな「ヤングオイスター」や「おばあさんカキ」をゆるっとしたタッチで描いた愛らしい描き起こしアートが使用されています。

「ヤングオイスター」が仲良くおしゃべりを楽しんでいるような、ほのぼのとした世界観に癒やされるコレクションです。

ぬいぐるみキーチェーンには、照れた様子や、まん丸の目がキュートな「ヤングオイスター」がラインナップ。

それぞれの個性があふれる仕草や表情がポイントです。

また、立体的なキャラクターモチーフが目を引くトートバッグに加え、パールビーズを飾ったやわらかな素材のポーチ、優しい淡色のウォーターボトルなど、夏のおでかけにもおすすめのグッズを展開。

そのほか、コレクションやお友だち同士での交換も楽しいぷっくりとしたフォルムのステッカーや、ビーズと「ヤングオイスター」のチャームを組み合わせたスマートフォンストラップ、ヘアポニーといった雑貨も豊富に揃います。

シークレットコレクションからは、バッグへ付けても楽しめる全6種のポーチがラインナップ☆

ヤングオイスター トートバッグ BABY OYSTERS 2026

価格：3,900円 (税込)

サイズ：約高さ21×幅30×奥行き(底マチ)12cm ※装飾部分を除く)

持ち手(バッグ上部から持ち手のトップ長さ) 約14cm

ぬいぐるみ素材でつくられたキャラクターモチーフが、ふっくら立体感があってとってもキュートなトートバッグ。

刺繍で表現された、仲良くおしゃべりを楽しんでいる、ほのぼのとした雰囲気の「ヤングオイスター」たちの表情がそれぞれ異なるのもポイントです。

お気に入りのチャームを飾って個性をプラスできるよう、キャラクターの斜め上あたりにDカンが付いています。

ヤングオイスター ティッシュボックスカバー BABY OYSTERS 2026

価格：4,400円 (税込)

サイズ：約 高さ20×幅28×奥行き15cm

個性豊かな表情がポイントの描きおこしアートを使用したティッシュボックスカバー。

ぬいぐるみ素材でつくられたキャラクターモチーフは立体感があってとってもキュート。

カバー部分は異なる素材や色を合わせて世界観が表現され、ヒトデや貝、泡の刺しゅうがポイントです。

ヤングオイスター 水筒・ウォーターボトル フロスト BABY OYSTERS 2026

価格：2,000円 (税込)

サイズ：約高さ22×直径6.8cm

容量：590ml

仲良くおしゃべりを楽しんでいる「ヤングオイスター」たちをプリントしたウォーターボトル。

淡色グラデーションのフロストボトルがヤングオイスターにぴったりな、ほのぼのとした和やかなムードに包まれたドリンクウェアです。

容量は普段使いにちょうどいい590mlで、飲んだ量や残量がわかりやすい、100ml刻みの目盛りが水分補給をサポートしてくれます。

ヤングオイスター＆おばあさんカキ シール・ステッカー ダイカット ぷっくり Sticker Collection BABY OYSTERS 2026

価格：700円 (税込)

サイズ：パッケージ 約縦20.3×横12.3×厚み0.7cm

本体(おばあさんカキ) 約縦3.5×横2.3×厚み0.6cm

ぷっくりとした立体感と、さらっとマットな質感がユニークなぷっくりステッカー。

「ヤングオイスター」と「おばあさんカキ」がプリントされた、かわいらしいダイカットデザインです。

仲良くおしゃべりを楽しんでいる姿や目がまん丸の「ヤングオイスター」など、表情が個性豊かでとってもキュート☆

ヤングオイスター ストラップ スマートフォン用 ビーズ BABY OYSTERS 2026

価格：1,800円 (税込)

サイズ：ストラップ 全長約12cm／チャーム 全長約2.5cm

シート 約縦6.8×横5.5×厚み0.3cm

手持ちのスマートフォンケースにはさんで使用できる、スマートフォン用ビーズストラップ。

シートには仲良くおしゃべりを楽しんでいる「ヤングオイスター」たちがデザインされています。

ストラップには目がまん丸になった「ヤングオイスター」のチャーム付きです。

ヤングオイスター ヘアターバン BABY OYSTERS 2026

価格：3,000円 (税込)

サイズ：約縦12×横25.5×厚み7cm

立体感がある、ぬいぐるみ素材でつくられたキャラクターモチーフがとってもキュートなヘアターバン(ヘアバンド)。

みんな表情が異なり、どの「ヤングオイスター」もチャーミングです。

集まっておしゃべりしているような姿に、ほっこりと心が癒やされそう☆

愛嬌たっぷりな表情や仕草が魅力的な「ヤングオイスター」のほのぼのとしたゆるいアートがキュートな新コレクション。

ディズニーストアにて2026年6月23日より順次販売が開始される「BABY OYSTERS 2026」の紹介でした☆

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