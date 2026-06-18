はんにゃ川島の元妻・菜月さん、元夫・川島章良と外出へ
お笑いコンビ「はんにゃ」の川島章良の元妻でブロガーの川島菜月さんが17日、オフィシャルブログを更新。“あきぷー”こと元夫・川島と手続きのために外出したことを明かし、子どもたちの近況を報告し合ったエピソードをつづった。
菜月さんのブログは、日々の子育てや家族とのふれあいを中心に時に笑いを交え、時にしみじみとしたエピソードなど“リアルな日常がつづられたブログ”。離婚発表後もポジティブに前を向きながら子どもたちとの生活を楽しむ姿が多くの共感を呼んでいる。
この日、菜月さんは「手続きと報告会」と題してブログを更新すると、「今日はゆったりした１日だと思っていたのに なんやかんやと予定が入りバタバタです！！」と近況を報告。「夕方からは子供の予定なのであと少しガッツで乗り切る」とつづり、ネイビーのペプラムトップスにデニムを合わせたコーディネートやシルバーのイヤーカフ、バングルなどのアクセサリーを紹介。
続けて「ちょっとした手続きで元夫と２人で出かけてきた」と明かし、川島の後ろ姿を公開。「ついでに子供たちのいろいろを報告！！」といい、「俺様、シャトルラン25回走れました娘、ダンス再開しました。とかね」と、子どもたちの成長や近況について共有したことを説明。
さらに、「２人での会話は子供、仕事の話です！」とつづり、現在も子どもたちを中心にコミュニケーションを取っている様子を明かした。
また、続く「そんなこともあるよ、人生だもん」と題したブログでは、手続き後に元夫と昼食をともにしたことを報告。香ばしく焼き上げられたうなぎが乗ったうな丼やうな重が並び、食欲をそそる様子が収められている。
菜月さんは、「うなぎ！！ありがとうございます！！！4500円のうな重はちょっと生意気かと思い！ランチうなぎ丼にしときました！！！」とユーモアを交えて説明。一方、川島はうな重を注文したものの、「うなぎがドーーーンとくると思って頼んだうな重が、自分が思ってたのと違って嘆いていた！！」と明かした。
そのため、「可哀想なので私の小鉢を差し上げました」とつづり、「そんなこともあるよ、人生だもん！！」とブログを締めくくった。
元夫婦ならではの自然なやり取りや子どもたちの成長を共有する関係性に、ファンから「良い関係が続くと良いですね」「離婚して、こういう関係でいられるなっちゃんは何者！？」「この若さでこの気遣いすごいなぁ」「うな重なのにご飯が見えているとショックですね」「これがうな重…だと…？？笑」「いいご関係」「ほんと良い関係だね」「子供たちも幸せだよ」「もう大爆笑ですよ」「面白い元夫婦だ（笑）」「楽しそうや良い関係の元夫婦」など温かい声が寄せられている。
2015年２月に川島と菜月さんは結婚。川島は結婚を決めた14年11月に健康診断を受け、腎臓がんと判明。その後、摘出手術を受けている。15年に長女、20年に長男が誕生し、2025年７月22日に離婚を発表している。
菜月さんのブログは、日々の子育てや家族とのふれあいを中心に時に笑いを交え、時にしみじみとしたエピソードなど“リアルな日常がつづられたブログ”。離婚発表後もポジティブに前を向きながら子どもたちとの生活を楽しむ姿が多くの共感を呼んでいる。
続けて「ちょっとした手続きで元夫と２人で出かけてきた」と明かし、川島の後ろ姿を公開。「ついでに子供たちのいろいろを報告！！」といい、「俺様、シャトルラン25回走れました娘、ダンス再開しました。とかね」と、子どもたちの成長や近況について共有したことを説明。
さらに、「２人での会話は子供、仕事の話です！」とつづり、現在も子どもたちを中心にコミュニケーションを取っている様子を明かした。
また、続く「そんなこともあるよ、人生だもん」と題したブログでは、手続き後に元夫と昼食をともにしたことを報告。香ばしく焼き上げられたうなぎが乗ったうな丼やうな重が並び、食欲をそそる様子が収められている。
菜月さんは、「うなぎ！！ありがとうございます！！！4500円のうな重はちょっと生意気かと思い！ランチうなぎ丼にしときました！！！」とユーモアを交えて説明。一方、川島はうな重を注文したものの、「うなぎがドーーーンとくると思って頼んだうな重が、自分が思ってたのと違って嘆いていた！！」と明かした。
そのため、「可哀想なので私の小鉢を差し上げました」とつづり、「そんなこともあるよ、人生だもん！！」とブログを締めくくった。
元夫婦ならではの自然なやり取りや子どもたちの成長を共有する関係性に、ファンから「良い関係が続くと良いですね」「離婚して、こういう関係でいられるなっちゃんは何者！？」「この若さでこの気遣いすごいなぁ」「うな重なのにご飯が見えているとショックですね」「これがうな重…だと…？？笑」「いいご関係」「ほんと良い関係だね」「子供たちも幸せだよ」「もう大爆笑ですよ」「面白い元夫婦だ（笑）」「楽しそうや良い関係の元夫婦」など温かい声が寄せられている。
2015年２月に川島と菜月さんは結婚。川島は結婚を決めた14年11月に健康診断を受け、腎臓がんと判明。その後、摘出手術を受けている。15年に長女、20年に長男が誕生し、2025年７月22日に離婚を発表している。