都内“最強パワースポット”小網神社の名前を勝手に使用　開運グッズ販売業者に直撃取材　「神様に対する冒涜」「やめていただきたい」宮司訴え

東京・日本橋にある、都内最強のパワースポットとも言われる小網神社。最近、神社の名前や御神塩を無断で使った開運グッズがネット通販で販売されていることが分かった。神社側はコラボやタイアップには一切参画しておらず、「こういうことはやめていただきたい」と訴えている。

神社名を勝手に使用し、開運商品を販売

17日正午頃、東京・日本橋にある小網神社には多くの人が参拝に訪れ、神社の前には大行列ができていた。行列は交差点を曲がった先の道の反対側にも続いていた。

小網神社は、都内の最強パワースポットとして知られ、強運厄除けの神様と称される。ライブのチケット当選祈願や、推しのアーティストの活躍を願う人などが集まる“推し活の聖地”として、境内は連日参拝客であふれかえっている。

ところが今、あまりの人気ゆえ、小網神社が頭を悩ます事態が起きていた。

「最近、当神社の名前やご利益を語りパワーストーンなどの商品の販売行為が見受けられます。小網神社では、一般企業および他社とのコラボレーション・タイアップ・ノベルティ商品の販売には一切参画をしておりません」（小網神社公式SNSより）

小網神社の名前を勝手に使い、ご利益などをうたった商品が販売されているとの注意喚起だ。

大手ネット通販サイトを検索してみると、小網神社の名前を使った開運グッズなどの商品が数多く販売されていたことが分かった。商品の説明欄には、「小網神社御神塩使用」「浄化、財運、風水、商売繁盛」といった言葉が並んでいた。

そのうちの一つの小網神社の御神塩を使ったとする開運グッズは、値段は一つ2280円で、商品のプロモーション映像には小網神社の境内の写真なども使われていた。

この商品について、小網神社宮司の服部匡記さんは、無許可の商品だとして神社の関与を否定した。

小網神社 服部匡記宮司：

私どもは一切、一般企業も含めてタイアップ企画は全てお断りしています。こういうことはやめていただきたいと思っています。

小網神社 服部匡記宮司：

私どもでお出ししているお塩は、この2種類です。

実際に小網神社では希望者に「清めの塩」として御神塩を有料で授与している。御神塩は一つ100円で、食用のものは1200円だ。

無断でこの御神塩を使った開運グッズが販売されていた事実について、服部宮司は次のように話した。

小網神社・服部匡記宮司：

私どもは（謝礼を）初穂料といいますが、初穂料よりも上乗せした形でお分かちするのは、神様に対する冒涜というか、ないがしろにした形になると思います。

ご利益を無断転用する形となった小網神社の偽コラボ商品だが、参拝客からは、「絶対にそんなのご利益ない。絶対バチ当たる」「よくない。ブランドというか、それで買う人がいると思う」「お金もうけしかないんじゃないか。『悲しい』はある」といった意見が聞かれた。

弁護士は不正競争防止法違反の可能性を指摘

参拝客からも批判の声が上がるが、商品紹介のページ（※現在は削除されている、小網神社とは関係のない商品の説明）をよく見ると、「なお、本商品は小網神社の公式商品ではなく、販売・監修等は受けておりませんので、あらかじめご了承ください」と、小網神社の公式商品ではないことを明記していた。

しかし弁護士は、商品の販売方法に問題点があり、罪に問われる可能性があると指摘する。

橋下綜合法律事務所 溝上宏司弁護士：

「オフィシャルなものではない」という記載は確かにありますが、一番目立つ大きな文字で「小網神社」「御神塩」と書いてあるので、他人のブランド力・商品の誘引力を無償で利用して、通常得るべきでないような経済的な利益を得ようという、そういう行為を不正競争として禁止するのが「不正競争防止法」です。

不正競争防止法違反に問われ、5年以下の拘禁刑、もしくは500万円以下の罰金が科せられる可能性があるという。

さらに、もしも塩が小網神社のものでなかった場合、詐欺罪に問われる可能性もある。

販売業者の担当者「他の会社の真似をした」

取材班は、開運グッズの販売業者を直撃。

販売業者の担当者は取材に応じ、「神社側が注意喚起を行っているのは知らなかった」としたうえで、「塩は確かに小網神社のものを使っている。他の会社が塩を使った商品を販売していたので真似をした」などと説明した。

この取材直後、実際に業者から小網神社に連絡が入ったという。そのやりとりの内容について、服部宮司は次のように話した。

小網神社 服部匡記宮司：

「神社の関係がないということをもう少し強調したら出品してもいいか」というような話があったが、そういうことではなく「出品自体を少し配慮していただけないか」とこちらで申し上げた。訴えたりはあまりしたくない。実際、けっこうな売り上げがあったということもご報告いただいているから、散々もうけた後っていうことになりかねないって気もしないでもないですけど……。

（「イット！」6月17日放送より）