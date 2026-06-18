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2026年現在も、一生に一度のマイホームとして新築一戸建てを購入したものの、完成前後に次々と施工不良が見つかりトラブルに発展するケースは決して珍しくありません。今回は日経新聞に掲載された「不具合が72箇所見つかったにもかかわらず、メーカー側にすべてを補修する義務はない」と下された衝撃的な裁判例を基に、建築士・ホームインスペクターであるさくら事務所取締役の田村啓さんが、消費者が大損・泣き寝入りしないための絶対的な防衛策を解説します。■ 1. 1900万円の請求が274万円に…裁判で勝つのが極めて難しい現実日経新聞で報じられたのは、新築一戸建てを建てた施主が、手すりの傾きや雨漏り、防火性能の不備など計72箇所の不具合を発見し、メーカーを相手取って補修費用や慰謝料など約1900万円を請求した裁判です。しかし、最終的に裁判所で認められた賠償額金（解決金）は、請求額のわずか1割強にあたる約274万円にとどまりました。なぜ、これほど多くの不具合があるのに施主側の主張が通らないのでしょうか。理由は、建築における不具合（瑕疵）の基準の曖昧さにあります。・「どこからが不具合か」の明確な基準がない 明らかに法律に違反している、あるいは生活に重大な支障があるレベルなら認められますが、建築の世界では「どこまでが許容範囲の傷や施工ミスで、どこからが補修必須の不具合か」の線引きが非常に曖昧です。・施主側が施工不良を証明する過酷さ 裁判でメーカー側の非を認めるには、施主側が「これがなぜ重大な不具合なのか」を技術的・法律的に証明しなければならず、一般の生活者にとって極めてハードルが高いのが現実です。■ 2. 引き渡しへのサインは「この家に100%納得した」という意思表示この裁判で最も注目すべきポイントは、裁判所が「引き渡し前に合意していた不具合の補修は認めるが、引き渡し後に新たに指摘した点については、メーカーに括的な補修義務はない」と判断した点です。ここに、重大な教訓が隠されています。・「引き渡し」という手続きの持つ重み 住宅の引き渡し書にサインして鍵を受け取るという行為は、法律上「私はこの建物の状態に納得したので、これで受け取ります」という最終合意を意味します。・後出しの指摘は通用しない 一度「納得した」とサインした以上、住み始めてから「あそこもおかしい、ここも直して」と後から要求しても、メーカー側は拒否できてしまう可能性が高くなります。不具合の指摘や補修の約束は、必ず「引き渡し前」に完了させておくことが鉄則です。■ 3. 泥沼化すると対話拒否も。メーカーとの関係性が運命を分ける引き渡し後に見つかった細かい不具合について、メーカーがアフターフォローで快く直してくれるかどうかは、実は法律云々よりも「メーカーとの関係性（コミュニケーション）」に大きく左右されます。・揉めすぎるとメーカーは「打ち止め」に動く 施主側が不信感から感情的に何度も細かい指摘を繰り返すと、メーカー側は「このままではいつまで経っても終わらない（クレーマー化の懸念）」と恐怖を感じてしまいます。・弁護士を立てられたら直接交渉は不可能に 関係性が完全に破綻すると、メーカー側は経営判断として「これ以上の直接対話は打ち切り、以降は弁護士を通してください」とシャッターを閉めてしまいます。そうなると、話が完全に泥沼化し、施主側の精神的な負担は計り知れません。関係性が良ければスムーズに直してもらえたはずの事象すら、突っぱねられる原因になってしまうのです。