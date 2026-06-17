スターバックス コーヒー ジャパン（東京都品川区）が、食感や飲み心地の異なる桃のビバレッジ3種「ピーチ ＆ ピーチミルク フラペチーノ」「チラックス ソーダ ピーチ」「クラフト ジューシー ピーチ ティー」を、6月24日から期間限定で販売します。

【画像】多幸感すごっ…！ ピーチごろごろのフラペチーノ＆ソーダ＆ティー…3種（6枚）

「ピーチ ＆ ピーチミルク フラペチーノ」は、2015年の発売以来、夏の訪れを感じさせる定番フレーバーとして人気のピーチテイストのフラペチーノ。今年の新商品は、フラペチーノのボディーには無脂肪乳を使用し、ミルキーでなめらかな質感でありながらも、重たくなりすぎないすっきりとした後味に仕上げられています。

また、底に忍ばせたピーチ果肉がなめらかなピーチミルクと合わさることで、ピーチの風味が広がる軽やかな味わいです。トールサイズのみの販売で、価格は持ち帰りの場合707円（以下、税込み）、店内利用の場合720円。

「チラックス ソーダ ピーチ」は、みずみずしいピーチ果肉ソースとソーダに、“チラックス ソーダ”のために開発されたスターバックスオリジナルのグリーンシトラスフレーバーシロップを合わせたビバレッジ。価格は持ち帰りの場合、トール579円、グランデ624円、ベンティ668円。店内利用の場合、トール590円、グランデ635円、ベンティ680円。

「クラフト ジューシー ピーチ ティー」は、ピーチシロップにキレのあるブラックティーを合わせたボディーに、ごろごろとしたピーチの果肉を底に満たした一杯。今回発売する3種のビバレッジの中で最大量のピーチの果肉が入っており、ピーチそのものを味わうようなぜいたくな果実感を楽しめます。価格は持ち帰りの場合、トール618円、グランデ663円、ベンティ707円。店内利用の場合、トール630円、グランデ675円、ベンティ720円。

さらに、桃が主役のケーキ「白桃＆アールグレイタルト」も同日から発売。みずみずしい白桃は、大きめのカットと小さめのカットを隙間がないように重ねてトッピング。ジューシーで優しい甘さの白桃に、相性のよいアールグレイを使った香り豊かなムースを合わせた、爽やかで奥行きのある味わいの一品です。価格は持ち帰りの場合570円、店内利用の場合580円です。

