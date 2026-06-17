立ち昇る本格スパイスの香りと肉の旨み！中毒者続出の京都「極上あいがけカレー」
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
料理YouTubeチャンネル「FOODSTAR フードスター」が、「美人カレー職人も毎日食べるほど！中毒者続出の京都のスパイスカレー専門店」と題した動画を公開した。京都にある専門店「SPICE HOLIC（スパイスホリック）」の厨房に密着し、本格的なスパイスカレーやトッピングの仕込み風景を紹介している。
動画では、女性スタッフが手際よくカレーを仕込んでいく様子が収められている。油にホールスパイスを入れて香りを移し、大量の玉ねぎをじっくりと炒めていく工程はまさにプロの技。キーマカレーの作り方について、スタッフは「トマトを入れて、鳥ミンチを入れて、先ほど最初にブレンダーしたあれらを入れて、最後に出汁を入れてって形ですね」と解説している。細かく刻んだレンコンやじゃがいもを加えることで、食感のアクセントを生み出しているようだ。
また、フライパンでこんがりと焼き上げられたスパイスチキンや、とろりとした半熟ゆで卵など、食欲をそそるトッピングの準備風景も詳細に映し出されている。完成した「あいがけカレー」は、チキンカレーとキーマカレーの2種類が味わえる贅沢な一皿だ。まかないとして試食したスタッフは「美味しいです。辛い。（いつもと）同じなんですけど、朝一食べると辛く感じます」と、笑顔で感想を語った。
スパイスの奥深い香りと旨みが詰まった専門店のカレー。動画の工程を参考に、自宅で本格的なスパイスカレー作りに挑戦してみてはいかがだろうか。
【レシピ】
［材料］
・ホールスパイス（シナモン、カルダモンなど） 適量
・玉ねぎ（みじん切り） 適量
・パウダースパイス（クミン、コリアンダーなど） 適量
・トマト缶 適量
・鶏ミンチ 適量
・レンコン（細かく刻む） 適量
・じゃがいも（細かく刻む） 適量
・鶏ガラ出汁 適量
・塩 適量
［作り方］
1. 鍋に油をひき、ホールスパイスを入れて香りが立つまで炒める。
2. みじん切りにした玉ねぎを加え、飴色になるまでじっくりと炒める。
3. パウダースパイスを加えてさらに炒め合わせる。
4. トマト缶を加え、水分が飛ぶまで炒めた後、ブレンダーでペースト状にする。
5. (4)のペーストに鶏ミンチを加えて炒める。
6. 細かく刻んだレンコンとじゃがいもを加え、全体を混ぜ合わせる。
7. 鶏ガラ出汁を注ぎ入れ、しばらく煮込む。
8. 塩や追加のスパイスで味を調え、具材に火が通るまでじっくりと煮込んだら完成。
動画では、女性スタッフが手際よくカレーを仕込んでいく様子が収められている。油にホールスパイスを入れて香りを移し、大量の玉ねぎをじっくりと炒めていく工程はまさにプロの技。キーマカレーの作り方について、スタッフは「トマトを入れて、鳥ミンチを入れて、先ほど最初にブレンダーしたあれらを入れて、最後に出汁を入れてって形ですね」と解説している。細かく刻んだレンコンやじゃがいもを加えることで、食感のアクセントを生み出しているようだ。
また、フライパンでこんがりと焼き上げられたスパイスチキンや、とろりとした半熟ゆで卵など、食欲をそそるトッピングの準備風景も詳細に映し出されている。完成した「あいがけカレー」は、チキンカレーとキーマカレーの2種類が味わえる贅沢な一皿だ。まかないとして試食したスタッフは「美味しいです。辛い。（いつもと）同じなんですけど、朝一食べると辛く感じます」と、笑顔で感想を語った。
スパイスの奥深い香りと旨みが詰まった専門店のカレー。動画の工程を参考に、自宅で本格的なスパイスカレー作りに挑戦してみてはいかがだろうか。
【レシピ】
［材料］
・ホールスパイス（シナモン、カルダモンなど） 適量
・玉ねぎ（みじん切り） 適量
・パウダースパイス（クミン、コリアンダーなど） 適量
・トマト缶 適量
・鶏ミンチ 適量
・レンコン（細かく刻む） 適量
・じゃがいも（細かく刻む） 適量
・鶏ガラ出汁 適量
・塩 適量
［作り方］
1. 鍋に油をひき、ホールスパイスを入れて香りが立つまで炒める。
2. みじん切りにした玉ねぎを加え、飴色になるまでじっくりと炒める。
3. パウダースパイスを加えてさらに炒め合わせる。
4. トマト缶を加え、水分が飛ぶまで炒めた後、ブレンダーでペースト状にする。
5. (4)のペーストに鶏ミンチを加えて炒める。
6. 細かく刻んだレンコンとじゃがいもを加え、全体を混ぜ合わせる。
7. 鶏ガラ出汁を注ぎ入れ、しばらく煮込む。
8. 塩や追加のスパイスで味を調え、具材に火が通るまでじっくりと煮込んだら完成。
YouTubeの動画内容
チャンネル情報
職人の技、食へのこだわり、そして情熱を、高画質の映像と丁寧な編集で紹介します。 パン、洋菓子、和食、ラーメンなど、様々なジャンルの「食」が登場します。
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