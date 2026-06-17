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料理YouTubeチャンネル「FOODSTAR フードスター」が、「美人カレー職人も毎日食べるほど！中毒者続出の京都のスパイスカレー専門店」と題した動画を公開した。京都にある専門店「SPICE HOLIC（スパイスホリック）」の厨房に密着し、本格的なスパイスカレーやトッピングの仕込み風景を紹介している。



動画では、女性スタッフが手際よくカレーを仕込んでいく様子が収められている。油にホールスパイスを入れて香りを移し、大量の玉ねぎをじっくりと炒めていく工程はまさにプロの技。キーマカレーの作り方について、スタッフは「トマトを入れて、鳥ミンチを入れて、先ほど最初にブレンダーしたあれらを入れて、最後に出汁を入れてって形ですね」と解説している。細かく刻んだレンコンやじゃがいもを加えることで、食感のアクセントを生み出しているようだ。



また、フライパンでこんがりと焼き上げられたスパイスチキンや、とろりとした半熟ゆで卵など、食欲をそそるトッピングの準備風景も詳細に映し出されている。完成した「あいがけカレー」は、チキンカレーとキーマカレーの2種類が味わえる贅沢な一皿だ。まかないとして試食したスタッフは「美味しいです。辛い。（いつもと）同じなんですけど、朝一食べると辛く感じます」と、笑顔で感想を語った。



スパイスの奥深い香りと旨みが詰まった専門店のカレー。動画の工程を参考に、自宅で本格的なスパイスカレー作りに挑戦してみてはいかがだろうか。



【レシピ】

［材料］

・ホールスパイス（シナモン、カルダモンなど） 適量

・玉ねぎ（みじん切り） 適量

・パウダースパイス（クミン、コリアンダーなど） 適量

・トマト缶 適量

・鶏ミンチ 適量

・レンコン（細かく刻む） 適量

・じゃがいも（細かく刻む） 適量

・鶏ガラ出汁 適量

・塩 適量



［作り方］

1. 鍋に油をひき、ホールスパイスを入れて香りが立つまで炒める。

2. みじん切りにした玉ねぎを加え、飴色になるまでじっくりと炒める。

3. パウダースパイスを加えてさらに炒め合わせる。

4. トマト缶を加え、水分が飛ぶまで炒めた後、ブレンダーでペースト状にする。

5. (4)のペーストに鶏ミンチを加えて炒める。

6. 細かく刻んだレンコンとじゃがいもを加え、全体を混ぜ合わせる。

7. 鶏ガラ出汁を注ぎ入れ、しばらく煮込む。

8. 塩や追加のスパイスで味を調え、具材に火が通るまでじっくりと煮込んだら完成。