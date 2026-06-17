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「ひとり開業チャンネル / by Build’s」が自身のYouTubeチャンネルで「軽貨物業界で月収100万円可能？#shorts」を公開した。動画では、軽貨物業界における「月収100万円超も目指せる」といった求人の実態について、その過激な謳い文句に隠された厳しい現実を指摘している。



動画の冒頭、よく見かける「月収100万円」や「楽して稼げる」「誰でも大丈夫」「定時でOK」といった求人広告に対して、「現実は甘くねえぞ」と強く警鐘を鳴らした。これらの魅力的な条件について「嘘と言ったら語弊があるが、ほぼ嘘」「かなりオーバー」だと一蹴。他業界からの転職組が、100万円という額面だけを見てまんまと騙されてしまう現状があることを明かした。



さらに話題は、軽貨物ドライバーが「なぜ稼げないのか」という具体的な業務の実態へと展開する。大手配送業者の委託会社として業界に入り、荷物を1個配達するごとに報酬が発生する歩合制の仕組み自体は事実であると説明。「配れば配るだけお金になる」という点については肯定しつつも、「素人は配れると思って入ってくるが、配れない」と指摘し、未経験者が直面する理想と現実のギャップを浮き彫りにした。



動画の最後では、初心者が簡単に大量の荷物をさばけるわけではなく、「それなりのスキルというものがいる」と断言。甘い言葉に踊らされず、配達業務の厳しさや求められる能力を正しく理解した上で、慎重に業界を吟味することの重要性を伝えている。