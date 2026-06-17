【レシピ掲載】包丁いらず、手間いらず！　10分でつくる「ミニトマトの塩マーボー豆腐」【ハツ江おばあちゃんの10分レシピ】

時間がないとき、料理をつくる気力がわかないとき、短い時間でつくれる料理を知っておくと、助かります。



ハツ江おばあちゃんが教える10分レシピは、特別なテクニックは必要なし。とにかくレシピがシンプルだから、ビギナーでも簡単にごはんをつくることができますよ。



今回ご紹介するのは、10分でつくれる「ミニトマトの塩マーボー豆腐」。忙しいときに、ぜひ試してみてください。



※本記事は、『NHK「きょうの料理ビギナーズ」ブック ムリなくおいしい！ ハツ江おばあちゃんの10分レシピ』よりデジタルマガジン用に編集して掲載しています。



『NHK「きょうの料理ビギナーズ」ブック ムリなくおいしい！ ハツ江おばあちゃんの10分レシピ』書影

10分レシピは、段取りよりもシンプルが大事なの

料理は段取りっていうけど、ビギナーにはハードルが高いわね。急ぐときはなおさらよ。段取りよくつくることより、品数を減らしたり、使う食材の数を少なくしたりして、シンプルにつくるほうがずっと効果的。調理法はつくり慣れたものがいいし、いつもの調味料でいいの。あとは、ちょっとした工夫で、すぐにおいしくなりますよ。

ミニトマトの塩マーボー豆腐

ミニトマトの塩マーボー豆腐

定番の中華にミニトマトをたっぷり入れて彩りアップ。

上品であっさりとした塩味のマーボー豆腐です。豆腐は水きりせず、木べらでくずすから簡単。



材料（2人分）

豚ひき肉…120g

絹ごし豆腐…1丁（300g）

ミニトマト…12コ（160g）

豆板醬（トーバンジャン）…小さじ⅓

A （水…カップ¾ 酒…大さじ1 おろししょうが（市販／チューブタイプ）…小さじ2 塩…小さじ½ こしょう…少々）

水溶き片栗粉 （片栗粉…大さじ½ 水…大さじ1 ）

◎ごま油



1人分270kcal 調理時間10分

つくり方

1 下ごしらえをする

豆腐はペーパータオルで水けを押さえる。ミニトマトはヘタを除く。Aは混ぜておく。

2 炒める

フライパンにごま油大さじ½を中火で熱し、ひき肉を入れて炒める。肉の色が変わってポロポロとしたそぼろ状になったら豆板醬を加えて炒め、香りがたってきたら混ぜたAを加える。

3 仕上げる

煮立ったら豆腐を加え、木べらで食べやすい大きさにくずす。弱火にしてふたをし、5～6分間煮る。温まったらミニトマトを加えてサッと煮る。水溶き片栗粉をよく混ぜて回し入れ、全体を混ぜてとろみをつける。

監修：高木ハツ江

たかぎ・はつえ。NHK「きょうの料理ビギナーズ」の講師を務めるキャラクター。ほのぼのとした語り口で、料理の基本をやさしく、わかりやすく説明する。好奇心旺盛のスーパーおばあちゃんで、さまざまなジャンルの料理に精通している。現代の暮らしに合ったビギナー向きのレシピを紹介している。

■『NHK「きょうの料理ビギナーズ」ブック ムリなくおいしい！ ハツ江おばあちゃんの10分レシピ』より

■料理 新谷友里江

■撮影 福尾美雪

■スタイリング 深川あさり

■イラスト 伊神彰宏