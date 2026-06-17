囁かれる「プーチン大統領のオワコン化」…暖房も電気も止まるロシアで始まった“国家崩壊”の現実「3か月で20万9000社倒産、体感インフレ16.4%」

ドイツのキール世界経済研究所はストックホルム移行経済研究所と連名でロシア経済に関する報告書を発表し、ロシア経済について「構造的基盤が急速にむしばまれ、成長は停滞、財政的余力も乏しく『終局の輪郭』が浮かびつつある」と指摘した。軍事費を優先する一方で、経済は失速し、インフラは老朽化し、市民生活は確実に追い詰められている。ウクライナ侵攻から4年以上が経過した今、ロシア国内で何が起きているのか。経済指標や現地報道から、プーチン政権の足元で進む危機の実像を読み解く。

【画像】【画像】プーチンが「ロシアは健在だ」と誇示するはずだった舞台で、ウクライナの攻撃を受けて上がる黒煙

プーチン大統領は、すでにオワコンだ

ロシアでは、アパートの窓ガラスに内側から氷が張り、室温は11度まで下がる。給湯ボイラーは止まり、ある町では8万人以上が1週間にわたって電気を断たれた――亡命系メディアのノーヴァヤ・ガゼータ・ヨーロッパが2026年2月2日に報じ、英字紙モスクワ・タイムズが同日伝えた。

これは200年前の話ではない。核大国を自称し、世界秩序の書き換えを叫ぶ国家の、2026年の日常である。

この光景こそ、いまのロシアを最も正確に映している。プーチン大統領の戦争は、敵を屈服させるどころか、自国の経済が真っ逆さまに崩壊していく。

表面的には監視と愛国宣伝で国家の形を保っているが、その内実はもはや「崩壊の連鎖」と呼ぶほかない段階に入っている。私はひとつの確信を持つに至る。

プーチン大統領は、すでにオワコンだ。

成長を殺している主犯は、中央銀行自身が握る政策金利

まず数字から検証してみよう。

2026年2月、プーチン大統領自身が、2025年の実質GDP成長率がわずか1%にとどまったことを認めた。2023年、2024年に軍需を中心とした莫大な国家支出で記録した4%台の成長は、もはや見る影もない。

財務省は通年予測を2.5%から1.5%へ引き下げ、IMFや世界銀行、OECDの2026年見通しは軒並み1%前後で並ぶ。これは一時的な景気の谷ではない。構造的な長期停滞への転落である。

成長を殺している主犯は、中央銀行自身が握る政策金利だ。2026年4月に0.5%引き下げてなお14.50%という歴史的高水準にある。戦時インフレを抑えるための不可避の措置だが、軍需以外の民間企業にとっては死刑宣告に等しい。

法外な借入コストの前で、新規投資も設備更新も事実上不可能になる。軍事部門だけが資金を吸い上げ、民間経済は干上がっていく。

大企業28社の25年合計収益は前年比16.7%減、純利益は30.8%減

この歪みは、もともと2022年以降のロシア経済を一時的に支えた仕組みの裏返しでもある。侵攻直後、軍需産業への国家支出と財政刺激は「軍事ケインズ主義」とも呼べる過熱を生んだ。

深刻な労働力不足を背景に名目賃金は上がり、消費が膨らみ、それが成長を演出した。だが砂糖を舐め続けた身体に二日酔いが来るように、刺激が後退し高金利が利き始めた瞬間、すべてが逆回転を始めた。

中央銀行総裁が2025年に「労働力と生産資本が枯渇した」と認めたとおり、成長を支える原資そのものが尽きたのである。財政も同じ穴に落ちた。2025年の石油・ガス収入は前年比24%減、予算赤字はGDP比2.5%に達し、年初予測の5倍に膨れ上がった。

稼ぎ頭が痩せ細るなか、政府は付加価値税の引き上げで穴を埋めようとするが、冷え込む経済に増税を重ねれば、消費はさらに縮む。出口のない循環だ。

その結果が、企業決算にむき出しで表れている。ロシアを代表する大企業28社の2025年合計収益は前年比16.7%減、純利益は30.8%減という壊滅的な数字を叩き出した。

石油大手ルクオイルは1兆600億ルーブルもの純損失を計上し、過去30年で初めて年間赤字に転落した。ロスネフチの純利益は前年の4分の1に激減し、国有のロシア鉄道に至っては純利益が22分の1へと吹き飛んだ。

これは不況という言葉では足りない。基幹産業の崩落だ。

第1四半期だけで20万9000社が清算に追い込まれた

体力のない中小企業はさらに早く倒れる。2026年第1四半期だけで20万9000社が清算に追い込まれた（自主的・行政的清算登録含む）。

小売、美容室、レストランといった市民生活に直結する商売が次々と店を畳んでいる。そして、企業の資金繰り破綻は最も弱い者へしわ寄せされる。

未払い賃金の総額は2026年4月時点で前年同月比94%増、2025年初頭からおよそ6倍に膨れ上がった。働いても給料が出ない。それが特例ではなく、建設や電力供給の現場で常態化しつつある。

政府は公式インフレ率を5%台と発表する。だが、貯蓄を持たない低所得層が体感しているインフレ率は16.4%に達している。

年金や公務員給与は「現実」ではなく「公式」のインフレ率に連動して調整されるから、市民生活が確実に削られ続けていることは、プーチン大統領が必死に隠したい本丸である。

悪夢は続く。ウクライナによる長距離ドローン攻撃である。

ウクライナドローン、国家のインフラ・財布そのものに打撃

これは戦術ではなく、戦略の次元で効いている。ロシア領内深部への攻撃回数は、2022年から2024年の3年間で335回だったものが、2025年単年で658回へ倍増した。狙いは石油精製所と輸出港という、戦争を支える国家のインフラ、財布そのものに打撃を受けている。

ウクライナ軍は賢い。一度叩いた施設を、修理の真っ最中にもう一度叩く。トゥアプセ製油所で実証されたこの「反復攻撃」によって、稼働停止は致命的に長期化してしまっているようだ。

2026年春の時点で、ロシア全土の石油精製能力の約20%が破壊または損傷を受けた。原油処理量は過去16年で最低水準まで落ち込んでいる。西部の主要輸出港3カ所が同時に標的となった数週間で、ロシアは10億ドル超の石油収入を失った。

西側の金融制裁が数年がかりで進めようとしたことを、ドローンは数週間でやってのける。私はこれを「動的制裁」と呼ぶのが最も的を射ていると考える。

しかも皮肉なことに、国内の燃料パニックを抑えるための補助金「燃料ダンパー」が財政を二重に圧迫する。2026年4月のその支払いは、同年1月の石油・ガス収入全体の半分以上に相当した。

輸出で稼げず、国内を鎮めるために残った財源を食いつぶす。出血しながら止血剤を買い続ける構図だ。

財政の破綻が、最も残酷な形で地方を直撃

この財政の破綻が、最も残酷な形で地方を直撃した。2025年12月から2026年1月にかけ、ロシア全土で少なくとも2270件の大規模インフラ事故が報告された。1月だけで1788件と、前年同月の倍近い。

電力網の崩壊、暖房停止、断水が一度に襲う複合災害である。北極圏ムルマンスクでは設置から40年以上経った送電塔5本が倒れ、数千人が氷点下で4日間電気も暖房も失った。応急の木製ポールはわずか数日で再び故障した。

崩壊は天災ではない。国家予算がGDPの約8%という軍事費に極端に偏り、公共事業が意図的に切り捨てられた必然の結果だ。インフラの平均損耗率はすでに40%、抜本修復には4.5兆ルーブルが必要とされる。

にもかかわらず、政府は住宅・公共事業向け予算を2026年から2027年にかけて大幅削減する計画を立てている。そのうえで、9月の議会選挙が終わった直後の10月に、公共料金を20%以上引き上げる。暖房も電気もまともに来ないのに請求書だけが届いているわけだ。

マクロ経済の停滞、インフラの構造的崩壊、社会秩序の瓦解

戦争は国境の向こうにとどまらなかった。ベルゴロド州の民間人死傷者は前年同期の約3倍に膨れ、開戦からの4年で11万6000発以上の弾薬が撃ち込まれた。しかも被害の一部は、自国軍機が誤って投下した航空爆弾によるものだ。

2025年だけで確認分143発。敵だけでなく味方にも殺される現実が、政府への信頼すら奪う。そして社会の底が抜けつつある。

受刑者を恩赦と引き換えに前線へ送り込み、トラウマと暴力の技術を抱えたまま社会へ戻す。帰還兵による殺人の発生率は他集団の18倍以上に達し、確認されただけで274人の市民が殺された。

それでも司法は「愛国者」として彼らを庇い、被害者は正義を奪われる。法の支配の崩壊だ。

マクロ経済の停滞、インフラの構造的崩壊、社会秩序の瓦解。国家を支える三本の柱が、いま同時に音を立てて崩れている。

プーチン大統領はなお勝利を語るだろう。だが、凍えるアパートで雪を溶かす市民の現実を、強権とプロパガンダでこれ以上覆い隠すことはできない。リソースを軍事に注ぎ続ける限り、この崩壊は加速するだけだ。結末は、もう見えている。

文／小倉健一 写真／shutterstock