King & Princeの永瀬廉が自身のInstagramを更新し、back numberのメンバーとの集合ショットを公開した。

【写真】back numberのライブに参戦し、メンバーとの集合ショットを公開した永瀬廉

■永瀬廉「念願でした。最高です」とグッドサインを披露

back numberの全国ツアー『Grateful Yesterdays Tour 2026』の神奈川公演が6月13日と14日の2日間にわたり、日産スタジアムで開催された。

ライブを訪れた永瀬は「back numberさんのライブに行かせていただきました念願でした。最高です。」と綴り、メンバーとの集合写真を公開した。そこに映し出されているのは、back numberのメンバーと並ぶ永瀬の姿だ。続けてコメントした「ご挨拶もさせていただいたのですが上手く話せなかった」の通り、永瀬のはにかむような笑顔が印象的だ。

公開されたのは、ダークブラウンのシャツを纏った小島和也、ボルドーシャツ姿の栗原寿、ベージュのシャツを着た永瀬、Tシャツの清水依与吏という並びだ。清水は永瀬に肩を寄せるように体を近づけ、永瀬は嬉しそうにグッドサインを作っている。

SNSには「素敵な笑顔を見れて嬉しい」「推しが推しのライブに！」「幸せそうな廉くんのお顔がかわいい」「夢が叶ってよかったね」といった、永瀬の念願成就を祝福するファンの温かい声が溢れ返っている。

■back numberが日産スタジアム公演のダイジェスト動画を公開

また、back numberの公式Instagramでは、永瀬も客席から見届けた日産スタジアム公演のダイジェスト動画が公開された。

永瀬が放った「最高です」という言葉をそのまま表しているかのような、臨場感あふれるカメラワークの映像からは、会場の熱気をリアルに感じることができる。