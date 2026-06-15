映画ランキング：『Michael／マイケル』が初登場1位！『映画 おそ松さん』など3作品がランクイン
最新の全国映画動員ランキング（6月12日〜14日の3日間集計、興行通信社調べ）は、 今週の動員ランキングは、アントワーン・フークア監督が、“キング・オブ・ポップ＝マイケル・ジャクソン”を描いた『Michael／マイケル』が、初日から3日間で動員67万2000人、興収10億9000万円をあげ初登場1位に輝いた。
【画像】今週のTOP10入り作品のビジュアル
マイケルの実の甥であるジャファー・ジャクソンが主演を務め、共演はコールマン・ドミンゴ、ニア・ロング、マイルズ・テラー、ほか。なお、今年公開の実写映画ではNo.1のスタートとなり、6月5日から3日間限定で行われたIMAX先行上映分を含む累計成績は、動員が71万人を超え、興収は12億円に迫っている。
3週連続1位だった『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』は、週末3日間で動員14万9000人、興収2億4500万円を記録。累計成績は動員148万人、興収24億円を突破した。
3位には、赤塚不二夫のギャグ漫画を原作にしたアニメーションの実写版第2弾『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』が、初日から3日間で動員14万1000人、興収2億1800万円をあげて初登場。監督は川村泰祐が務め、クズでニートな6つ子を“Aぇ! group”の末澤誠也、正門良規、佐野晶哉、小島健と､草間リチャード敬太、“関西ジュニア”の西村拓哉が演じている。
このほか新作では、8位にオーストラリア発の人気アニメーションのシネマ上映イベント第2弾『ブルーイ in シネマ みちしるべ』がランクイン。監督はジョー・ブラム、声の出演は塙真奈美、鳥越まあや、奈良徹、ほか。
9位には、2月公開の『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ 各駅停車劇場行き』に追加新作シーンを加えた『臨時増発 ミルキー☆サブウェイ 各駅停車劇場行き』が初登場。監督は亀山陽平、声の出演は寺澤百花、永瀬アンナ、小松未可子、ほか。
既存作品では、6位の『プラダを着た悪魔２』が累計で動員334万人、興収50億円を突破した。
■全国映画動員ランキングトップ10（6月12日〜14日）
1（NEW）Michael／マイケル（公開週1）
2（1↓）スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー（4）
3（NEW）おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?（1）
4（2↓）ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー（8）
5（4↓）名探偵コナン ハイウェイの堕天使（10）
6（3↓）プラダを着た悪魔２（7）
7（5↓）箱の中の羊（3）
8（NEW）ブルーイ in シネマ みちしるべ（1）
9（NEW）臨時増発 ミルキー☆サブウェイ 各駅停車劇場行き（1）
10（8↓）SAKAMOTO DAYS（7）
※11（9↓）劇場版モノノ怪 第三章 蛇神（3）
【画像】今週のTOP10入り作品のビジュアル
マイケルの実の甥であるジャファー・ジャクソンが主演を務め、共演はコールマン・ドミンゴ、ニア・ロング、マイルズ・テラー、ほか。なお、今年公開の実写映画ではNo.1のスタートとなり、6月5日から3日間限定で行われたIMAX先行上映分を含む累計成績は、動員が71万人を超え、興収は12億円に迫っている。
3位には、赤塚不二夫のギャグ漫画を原作にしたアニメーションの実写版第2弾『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』が、初日から3日間で動員14万1000人、興収2億1800万円をあげて初登場。監督は川村泰祐が務め、クズでニートな6つ子を“Aぇ! group”の末澤誠也、正門良規、佐野晶哉、小島健と､草間リチャード敬太、“関西ジュニア”の西村拓哉が演じている。
このほか新作では、8位にオーストラリア発の人気アニメーションのシネマ上映イベント第2弾『ブルーイ in シネマ みちしるべ』がランクイン。監督はジョー・ブラム、声の出演は塙真奈美、鳥越まあや、奈良徹、ほか。
9位には、2月公開の『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ 各駅停車劇場行き』に追加新作シーンを加えた『臨時増発 ミルキー☆サブウェイ 各駅停車劇場行き』が初登場。監督は亀山陽平、声の出演は寺澤百花、永瀬アンナ、小松未可子、ほか。
既存作品では、6位の『プラダを着た悪魔２』が累計で動員334万人、興収50億円を突破した。
■全国映画動員ランキングトップ10（6月12日〜14日）
1（NEW）Michael／マイケル（公開週1）
2（1↓）スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー（4）
3（NEW）おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?（1）
4（2↓）ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー（8）
5（4↓）名探偵コナン ハイウェイの堕天使（10）
6（3↓）プラダを着た悪魔２（7）
7（5↓）箱の中の羊（3）
8（NEW）ブルーイ in シネマ みちしるべ（1）
9（NEW）臨時増発 ミルキー☆サブウェイ 各駅停車劇場行き（1）
10（8↓）SAKAMOTO DAYS（7）
※11（9↓）劇場版モノノ怪 第三章 蛇神（3）