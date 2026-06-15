やくみつる、常軌を逸した“収集品”を披露「テレビ局に行けばいろいろ頂戴できた」 小島瑠璃子もドン引き
松井秀喜の「マメの皮」、木村拓哉の「ブローで落ちた毛髪」…
ABEMAのオリジナルバラエティ番組『資産、全部売ってみた』#3が、11日午後11時より放送された。漫画家・コメンテーターのやくみつるが常軌を逸した“収集品”を披露した。
【動画】ヤバすぎる…有名人の「珍品」を次々紹介するやくみつる
#3では、自身の象徴ともいえる資産を査定し、人生を見つめ直す「コジウリ（誇示売り）」企画に、“珍品コレクター”としての顔を持つやくが登場した。
番組スタッフが自宅を訪れると、「自分にしか集め得ないようなものを集めるのが私の使命」と語るやくの自宅には、常軌を逸したコレクションがズラリ。松井秀喜の「マメの皮」や、松井が横浜スタジアムで当時乗っていた愛車「シボレー・バン」を駐車する際にぶつけて割れた「ガラス片＆その破片で作った指輪」など、驚がくの品々が披露された。
さらに、ドラマ『ロングバケーション』が放送されていた頃に採取したという木村拓哉の「ブローで落ちた毛髪」や、長嶋茂雄さんが2001年のキャンプで飲んでいたという「飲みかけの水」といった衝撃の珍品が次々と飛び出し、「テレビ局に行けば、手ぶらで帰ってこないでいいわけですから。いろいろ頂戴できましたね」と、驚きの収集方法を明かした。
スタジオにそれらのコレクションが持ち込まれると、MCの小島瑠璃子は「ご自身がなかなかちょっと…まずいことやってるなって気持ちはあるんですか？」と直球の質問を投げかけた。これに対し、やくは「真顔で聞かないでください」と苦笑いしつつ、「そりゃあ、後ろめたさのほうが勝りますよ」と本音をポロリとこぼし、スタジオの笑いを誘った。
ABEMAのオリジナルバラエティ番組『資産、全部売ってみた』#3が、11日午後11時より放送された。漫画家・コメンテーターのやくみつるが常軌を逸した“収集品”を披露した。
【動画】ヤバすぎる…有名人の「珍品」を次々紹介するやくみつる
#3では、自身の象徴ともいえる資産を査定し、人生を見つめ直す「コジウリ（誇示売り）」企画に、“珍品コレクター”としての顔を持つやくが登場した。
さらに、ドラマ『ロングバケーション』が放送されていた頃に採取したという木村拓哉の「ブローで落ちた毛髪」や、長嶋茂雄さんが2001年のキャンプで飲んでいたという「飲みかけの水」といった衝撃の珍品が次々と飛び出し、「テレビ局に行けば、手ぶらで帰ってこないでいいわけですから。いろいろ頂戴できましたね」と、驚きの収集方法を明かした。
スタジオにそれらのコレクションが持ち込まれると、MCの小島瑠璃子は「ご自身がなかなかちょっと…まずいことやってるなって気持ちはあるんですか？」と直球の質問を投げかけた。これに対し、やくは「真顔で聞かないでください」と苦笑いしつつ、「そりゃあ、後ろめたさのほうが勝りますよ」と本音をポロリとこぼし、スタジオの笑いを誘った。