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YouTubeチャンネル「なかべぇ」が「【カルディ】6月の新商品が飛ぶように売れている！今しか買えない夏商品は早いもの勝ち🙌お菓子|麺料理|おつまみ|ワイン」と題した動画を公開した。動画では、カルディコーヒーファームで手に入る6月の新商品や、季節限定のアイテムを多数紹介し、実食レビューを行っている。



なかべぇは、おつまみからデザート、本格的な麺料理まで幅広いジャンルの商品をピックアップ。「まるまるスナップエンドウ豆」や「プレッツェル＆フライドコーン」などのお酒に合うスナックを紹介しつつ、数量限定の「ペリペリホットチキンの素」を実際に調理する様子を公開した。鶏もも肉をタレにもみ込んで電子レンジで加熱するだけで完成する手軽さに触れ、「じわじわ辛いけど、激辛ではない」と、絶妙な味付けを評価した。



また、季節限定の「完熟梅がまるごと入ったとろけるゼリー」の実食では、スプーンを入れた瞬間のプルプルとした質感を映像で伝え、「驚くほど柔らかくて、スッと溶ける」と贅沢な味わいを堪能。さらに、毎年リピートしているという「ベトナムフォー（鶏ダシ）」を茹で上げ、ササミとスプラウトをトッピングして実食。コシのある麺とコク深いスープを絶賛し、「最後の一滴まで飲み干したくなるおいしさ」と、そのクオリティの高さを熱弁している。



そのほかにも、辛口スパークリングワイン「カーサ・ベッラルベロ ランブルスコ・ビアンコ・セッコ」と「アヒージョシーズニング」で作った手作りアヒージョを合わせるなど、自分好みのペアリングを楽しむ様子も収められている。手軽に本格的な味わいを堪能できるカルディの夏向けアイテムは、毎日の食卓や晩酌の時間をさらに豊かなものにしてくれるだろう。