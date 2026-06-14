明日15日(月)は、北日本や東日本を中心に、すっきりしない天気になるでしょう。週の中頃からは、関東から九州は梅雨らしい天気が続きそうです。週の後半は、東北や北陸も梅雨入りするかもしれません。

明日15日(月) 関東は午前中を中心に雨 北海道や東北も雨具を

明日15日(月)は、北日本や東日本は、曇りや雨のすっきりしない天気になるでしょう。



北海道や東北は雲が広がりやすく、午後はあちらこちらで雨が降るでしょう。雷の鳴る所もありそうです。





北陸は、一日曇り空で経過し、山沿いを中心に、所々で弱い雨雲がかかるでしょう。関東や東海は、午前中を中心に雨が降る見通しです。近畿から九州は、朝まで雨の降る所があるものの、日本海側を中心に次第に日差しが戻るでしょう。沖縄は梅雨空が続きます。特に、夕方以降は局地的に激しい雨が降るでしょう。あすも大雨に十分ご注意ください。

関東は今日14日(日)より体感ダウン

関東は午前中を中心に本降りの雨で、午後も沿岸部は弱い雨がシトシトと残る所がありそうです。

関東は今日14日(日)よりも5℃以上気温が低くなる所が多いでしょう。

明日15日(月)は、日差しも少なく、北よりの風が吹くため、きょうと比べて体感が変わりそうです。

服装で上手に調節してください。

週の中頃から広く梅雨空 北陸や東北も梅雨入りか

明後日16日(火)は、日中は広い範囲で晴れるでしょう。



17日(水)も、北日本から東日本を中心に日差しが届くでしょう。西日本は、太平洋側を中心に天気がゆっくり下り坂に向かう見通しです。



18日(木)以降は、関東から九州で梅雨空が続き、来週後半は、東北や北陸でも梅雨入りする可能性があります。



18日(木)は、北日本は晴れ間が出るでしょう。東日本は太平洋側を中心に広く傘の出番となり、西日本は午前中を中心に雨が降る見通しです。



19日(金)は、上空に寒気が流れ込み、あちらこちらで雷雲が発生するでしょう。



20日(土)は、北海道から北陸は午後は山沿いを中心ににわか雨があり、関東から九州は、太平洋側で曇りや雨のすっきりしない天気となりそうです。



21日(日)から22日(月)は、前線上の低気圧が次第に本州付近に進む見込みです。

関東から九州の太平洋側を中心に、まとまった雨が降り、局地的に雨脚が強まるでしょう。



沖縄は、週の中頃まで梅雨空が続きますが、週の後半は晴れる日が多くなり、梅雨明けする可能性があります。