中丸雄一『シューイチ』約2年ぶり出演 スーツ姿で頭下げ「また改めて頑張ります」
元KAT-TUNの中丸雄一が、14日放送の日本テレビ系『シューイチ』（前7：30）に出演した。
【写真】まじっすか！『シューイチ』が中丸雄一の番組出演を告知
中丸は同番組にレギュラー出演していたが、24年8月に一部週刊誌報道を受けて謹慎し、活動再開後も出演していなかった。約2年ぶりの登場となった。
今回「まじっすか」のコーナーでインディーゲームの世界を調査。辻岡義堂アナが「今回一緒に調査していただくのはこの方です」と向けると、スーツ姿の中丸が現れた。
中丸は「一言よろしいでしょうか」とカメラに向き合い、「ヒデさん、それから皆さま、このたびはですね、私のちょっと軽率な行動で大変ご迷惑をおかけしてしまいました。大変申し訳ございませんでした」と頭を下げた。スタジオの中山秀征は「いやいや」と優しく歓迎。中丸は「また改めて頑張りますので、よろしくお願いします」と力を込めた。
【写真】まじっすか！『シューイチ』が中丸雄一の番組出演を告知
中丸は同番組にレギュラー出演していたが、24年8月に一部週刊誌報道を受けて謹慎し、活動再開後も出演していなかった。約2年ぶりの登場となった。
今回「まじっすか」のコーナーでインディーゲームの世界を調査。辻岡義堂アナが「今回一緒に調査していただくのはこの方です」と向けると、スーツ姿の中丸が現れた。
中丸は「一言よろしいでしょうか」とカメラに向き合い、「ヒデさん、それから皆さま、このたびはですね、私のちょっと軽率な行動で大変ご迷惑をおかけしてしまいました。大変申し訳ございませんでした」と頭を下げた。スタジオの中山秀征は「いやいや」と優しく歓迎。中丸は「また改めて頑張りますので、よろしくお願いします」と力を込めた。