この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ポイ活投資チャンネルが「【クレカ積立2%還元】 三菱UFJカードゴールド クレカ積立２％還元開始へ ＜＜三井住友カードゴールドNL vs 三菱UFJカードゴールド＞＞」を公開した。動画では、三菱UFJカードゴールドのクレカ積立還元率アップの概要と、三井住友カードゴールド（NL）との比較シミュレーション結果について解説している。



動画は、2026年6月より三菱UFJカードのクレカ積立におけるポイント還元率が引き上げられるというトピックから始まる。年間ショッピング利用額100万円以上で2%還元となり、プラチナカードの場合は年間700万円以上の利用で「なんとクレカ積立が7%還元」に達すると紹介している。また、この「ポイントアップ特典」の適用には、事前のエントリーや指定口座への引き落とし設定など、複数の条件をクリアする必要がある点も丁寧に解説している。



さらに、ポイント付与の対象外となる取引についても詳細に言及。モバイルSuicaや楽天Edyなどへの各種チャージは原則としてポイント付与の対象外となるが、MastercardやVisaブランドを選択すればANA Payへのチャージがポイント対象になるなど、国際ブランドごとの違いや効率的なチャージルートも提示された。



後半では、強力なライバルとなる三井住友カードゴールド（NL）との徹底比較を実施。年会費の仕組みから基本還元率、特約店制度に至るまで詳細なスペックを並べた上で、年間100万円の利用とクレカ積立を併用した場合のシミュレーションを展開した。



シミュレーションの結果、三菱UFJカードゴールドは年間38,500円相当、三井住友カードゴールド（NL）は年間33,600円相当を獲得できることが判明した。配信者は「これを機にメインカードは三菱UFJカードゴールドに切替がお得」と結論づけ、今後のクレジットカード選びにおいて非常に有益な判断材料を提供する内容となっている。