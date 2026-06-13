アメリカvsパラグアイ 試合記録
【北中米W杯グループリーグ第1節】(ロサンゼルス)
アメリカ 4-1(前半3-0)パラグアイ
<得点者>
[ア]オウンゴール(7分)、フォラリン・バログン2(31分、45分+5)、ジョバンニ・レイナ(90分+8)
[パ]マウリシオ(73分)
<警告>
[ア]タイラー・アダムス(59分)
[パ]フアン カセレス(10分)、ミゲル・アルミロン(53分)、ディエゴ・ゴメス(79分)、アレックス アルセ(88分)、フニオール アロンソ(90分+3)
観衆:70,492人
├開催国アメリカが白星スタート! 南野拓実の同僚2発などでパラグアイを4-1撃破
└パラグアイがダイブでFK獲得&相手DF警告→「人違いのカード提示」でアメリカのFKに!! W杯で新規則に基づくVAR介入
アメリカ 4-1(前半3-0)パラグアイ
<得点者>
[ア]オウンゴール(7分)、フォラリン・バログン2(31分、45分+5)、ジョバンニ・レイナ(90分+8)
[パ]マウリシオ(73分)
<警告>
[ア]タイラー・アダムス(59分)
[パ]フアン カセレス(10分)、ミゲル・アルミロン(53分)、ディエゴ・ゴメス(79分)、アレックス アルセ(88分)、フニオール アロンソ(90分+3)
観衆:70,492人
├開催国アメリカが白星スタート! 南野拓実の同僚2発などでパラグアイを4-1撃破
└パラグアイがダイブでFK獲得&相手DF警告→「人違いのカード提示」でアメリカのFKに!! W杯で新規則に基づくVAR介入