└パラグアイがダイブでFK獲得&相手DF警告→「人違いのカード提示」でアメリカのFKに!! W杯で新規則に基づくVAR介入

【北中米W杯グループリーグ第1節】(ロサンゼルス)アメリカ 4-1(前半3-0)パラグアイ<得点者>[ア]オウンゴール(7分)、フォラリン・バログン2(31分、45分+5)、ジョバンニ・レイナ(90分+8)[パ]マウリシオ(73分)<警告>[ア]タイラー・アダムス(59分)[パ]フアン カセレス(10分)、ミゲル・アルミロン(53分)、ディエゴ・ゴメス(79分)、アレックス アルセ(88分)、フニオール アロンソ(90分+3)観衆:70,492人