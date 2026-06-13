5分でできるイタリア語の腕だめし！文法クイズ・ピックアップ　【まいにちイタリア語】

『まいにちイタリア語』では、2026年4月号から新連載「張先生の超ドリル！」がスタート。イタリア語文法をコンパクトな解説でおさらいし、たくさんの練習問題で定着させます。ここではその一部を紹介します。

今回取り上げるのは、「動詞 essere と avere」。語学の上達は練習あるのみ！文法に自信がある方もそうでない方も、腕試しにぜひチャレンジしてみてください！

動詞 essere と avere

日本語に合うように、空欄にessere の適切な活用形を入れましょう。



第1問 essere （～である、～にいる／ある）の活用形

1. （私は）田中です。京都の出身です。▶essere di ＋ 町の名 ～の出身です

________ Tanaka. ___________ di Kyoto.

2. （私たちは）東京出身です。（あなた方は）どちらの出身ですか？

_________ di Tokyo. Di dove __________ ?

3. エレナはナポリの出身ですか？

Elena _____ di Napoli ?

- いいえ、（彼女は）ナポリの出身ではありません。ローマの出身です。

- No, non ____ di Napoli. ____ di Roma.

解答

1. Sono／Sono

2. Siamo／siete

3. è／è／È

空欄にc’è（単数形）またはci sono （複数形）を入れて文を完成させましょう。

第2問 存在を表すesserci

1. A Venezia ___________ tanti ponti e canali.

ヴェネツィアにはいくつもの橋と運河がある。

2. A Roma ___________ molte chiese.

ローマには多くの教会がある。

3. A Fiumicino ___________ lʼaeroporto Leonardo Da Vinci.

フィウミチーノにはレオナルド・ダ・ヴィンチ空港がある。

4. In Umbria non ______ il mare ma __________ dei laghi.

ウンブリア州には海はないが、湖がある。

解答

1. ci sono

2. ci sono

3. cʼè

4. cʼè／ci sono

日本語に合うよう、空欄にavere の適切な活用形を入れましょう。

第3問 avere （持っている）の活用形

1. 私はお腹がとてもすいています。君はすいていない？

Io ＿＿＿＿ molta fame. Tu non ＿＿＿＿ fame?

2. （あなた方は）寒いですか？ - いいえ、（私たちは）寒くないです。

＿＿＿＿＿ freddo? - No, non _____________ freddo.

3. （君は）どうしたの？（君は）眠いの？ ▶「どうしたの？」＝「何を持っているの？」

Che cosa _____＿? ＿＿＿ sonno?

解答

1. ho／hai

2. Avete／abbiamo

3. hai／Hai

ちょっと解説

◆動詞 essere と avere は、主語の人称と数によって以下のように不規則に変化します。





■essere と avere 直説法現在の活用（不規則活用）

■動詞 avere を使うといろいろなことが言えます。





全10問中、何問正解できましたか？

テキストではこのほかにも、文法問題を多数掲載しています。

たくさん練習して、苦手を徹底的に克服しましょう！

essereとavereはイタリア語の最重要動詞です。主語に応じた活用形をしっかり身につけ、問題を解きながら使い方に慣れていきましょう。辞書や文法書をお持ちの方は、そちらもぜひ参考にしてくださいね。



今年のまいにちイタリア語初級編では反復トレーニングで話せるイタリア語を目指します！実際にしゃべりたい人にぴったり！連載には「張先生の超ドリル！」のほかに世界遺産やオペラの舞台裏も！

出題者

張 あさ子 （ちょう・あさこ）

東京外国語大学イタリア語学科卒業。イタリア語講師・通訳案内士。著書に「日記を書いて身につけるイタリア語」（ベレ出版）ほか。NHK語学講座「まいにちイタリア語」出演、「しあわせ気分のイタリア語」監修。

◆『まいにちイタリア語』2026年5月号「張先生の超ドリル！」より