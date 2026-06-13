5分でできるイタリア語の腕だめし！文法クイズ・ピックアップ 【まいにちイタリア語】
『まいにちイタリア語』では、2026年4月号から新連載「張先生の超ドリル！」がスタート。イタリア語文法をコンパクトな解説でおさらいし、たくさんの練習問題で定着させます。ここではその一部を紹介します。
今回取り上げるのは、「動詞 essere と avere」。語学の上達は練習あるのみ！文法に自信がある方もそうでない方も、腕試しにぜひチャレンジしてみてください！
動詞 essere と avere第1問 essere （～である、～にいる／ある）の活用形
日本語に合うように、空欄にessere の適切な活用形を入れましょう。
1. （私は）田中です。京都の出身です。▶essere di ＋ 町の名 ～の出身です
________ Tanaka. ___________ di Kyoto.
2. （私たちは）東京出身です。（あなた方は）どちらの出身ですか？
_________ di Tokyo. Di dove __________ ?
3. エレナはナポリの出身ですか？
Elena _____ di Napoli ?
- いいえ、（彼女は）ナポリの出身ではありません。ローマの出身です。
- No, non ____ di Napoli. ____ di Roma.
1. Sono／Sono
2. Siamo／siete
3. è／è／È
空欄にc’è（単数形）またはci sono （複数形）を入れて文を完成させましょう。
1. A Venezia ___________ tanti ponti e canali.
ヴェネツィアにはいくつもの橋と運河がある。
2. A Roma ___________ molte chiese.
ローマには多くの教会がある。
3. A Fiumicino ___________ lʼaeroporto Leonardo Da Vinci.
フィウミチーノにはレオナルド・ダ・ヴィンチ空港がある。
4. In Umbria non ______ il mare ma __________ dei laghi.
ウンブリア州には海はないが、湖がある。
1. ci sono
2. ci sono
3. cʼè
4. cʼè／ci sono
日本語に合うよう、空欄にavere の適切な活用形を入れましょう。
1. 私はお腹がとてもすいています。君はすいていない？
Io ＿＿＿＿ molta fame. Tu non ＿＿＿＿ fame?
2. （あなた方は）寒いですか？ - いいえ、（私たちは）寒くないです。
＿＿＿＿＿ freddo? - No, non _____________ freddo.
3. （君は）どうしたの？（君は）眠いの？ ▶「どうしたの？」＝「何を持っているの？」
Che cosa _____＿? ＿＿＿ sonno?
1. ho／hai
2. Avete／abbiamo
3. hai／Hai
ちょっと解説
◆動詞 essere と avere は、主語の人称と数によって以下のように不規則に変化します。
■essere と avere 直説法現在の活用（不規則活用）
■動詞 avere を使うといろいろなことが言えます。
テキストではこのほかにも、文法問題を多数掲載しています。
たくさん練習して、苦手を徹底的に克服しましょう！
essereとavereはイタリア語の最重要動詞です。主語に応じた活用形をしっかり身につけ、問題を解きながら使い方に慣れていきましょう。辞書や文法書をお持ちの方は、そちらもぜひ参考にしてくださいね。
今年のまいにちイタリア語初級編では反復トレーニングで話せるイタリア語を目指します！実際にしゃべりたい人にぴったり！連載には「張先生の超ドリル！」のほかに世界遺産やオペラの舞台裏も！出題者
張 あさ子 （ちょう・あさこ）
東京外国語大学イタリア語学科卒業。イタリア語講師・通訳案内士。著書に「日記を書いて身につけるイタリア語」（ベレ出版）ほか。NHK語学講座「まいにちイタリア語」出演、「しあわせ気分のイタリア語」監修。
◆『まいにちイタリア語』2026年5月号「張先生の超ドリル！」より