トランプ大統領 イランに対し「今夜も極めて激しい攻撃を加える」 攻撃すれば3日連続…戦闘のエスカレーションへの懸念高まる
アメリカのトランプ大統領は11日、攻撃の応酬が続くイランに対し、「今夜も極めて激しい攻撃を加える」と表明しました。実際に攻撃すれば3日連続となり、戦闘のエスカレーションへの懸念が高まります。
トランプ大統領は11日、自身のSNSで「アメリカは今夜、イランに対し極めて激しい攻撃を加える」と表明した上で、「そう遠くない将来、我々はカーグ島やその他の石油インフラ拠点を制圧し、ベネズエラと同様に、イランの石油・ガス市場を完全に掌握することになるだろう」と強調しました。
4月に停戦で合意した両国ですが、アメリカが今回も実際に攻撃に踏み切れば3日連続となり、戦闘のエスカレーションへの懸念が高まります。
一方で、攻撃の応酬が続く中でも、両国の接触は続いているとみられ、ロイター通信は11日、イランの関係者の話として戦闘終結に向けた「暫定的な合意を目指す交渉を継続している」と報じました。その上で「イランの資産凍結の解除をめぐる議論も行われている」としています。さらにCNNも、2国間の協議は続いていると報じています。アメリカとしては攻撃を強める中で、戦闘終結にむけた交渉でイラン側から妥協を引き出したい思惑もあるとみられます。