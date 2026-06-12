アメリカのトランプ大統領は11日、攻撃の応酬が続くイランに対し、「今夜も極めて激しい攻撃を加える」と表明しました。実際に攻撃すれば3日連続となり、戦闘のエスカレーションへの懸念が高まります。

トランプ大統領は11日、自身のSNSで「アメリカは今夜、イランに対し極めて激しい攻撃を加える」と表明した上で、「そう遠くない将来、我々はカーグ島やその他の石油インフラ拠点を制圧し、ベネズエラと同様に、イランの石油・ガス市場を完全に掌握することになるだろう」と強調しました。

4月に停戦で合意した両国ですが、アメリカが今回も実際に攻撃に踏み切れば3日連続となり、戦闘のエスカレーションへの懸念が高まります。

一方で、攻撃の応酬が続く中でも、両国の接触は続いているとみられ、ロイター通信は11日、イランの関係者の話として戦闘終結に向けた「暫定的な合意を目指す交渉を継続している」と報じました。その上で「イランの資産凍結の解除をめぐる議論も行われている」としています。さらにCNNも、2国間の協議は続いていると報じています。