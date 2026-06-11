生き残りをかけた衝撃のアトラクション！「今際の国のアリス 〜イマーシブデスゲーム〜 」
「憧れの異世界。」をブランドに掲げる長崎県のテーマパークリゾート「ハウステンボス」は、新アトラクション「今際の国のアリス〜イマーシブデスゲーム〜」を2026年８月27日(木)に開業する。これまでも多くの感動や興奮体験をお届けしてきたハウステンボスは、他のアトラクションでは味わえない生き残りをかけた “極限状況でのスリル”を新たにお届けする。「今際の国のアリス〜イマーシブデスゲーム〜」は、世界190以上の国・地域に配信、90以上の国・地域でTOP10入りした日本発 世界メガヒットドラマNetflixシリーズ「今際の国のアリス」の世界観を基にアトラクション化したものだ。
■今までにないドキドキハラハラの没入体験
本アトラクションは、イマーシブ・フォート東京で開催されていたアトラクションをベースに、今回、ヨーロッパの美しい街並みが広がるハウステンボスに新登場。日常では体験できない生き残りをかけた”げぇむ”が繰り広げられる、今までにないドキドキハラハラの没入体験をお届けする。
現在、成長戦略第3弾である日本初(※1)の『エヴァンゲリオン』の８Kライドアトラクション「エヴァンゲリオン・ザ・ライド - 8K - 」をはじめとした「迎撃要塞都市 ハウステンボス」での大興奮の数々に加え、世界唯一(※2)のエリア「ミッフィー・ワンダースクエア」は、連日多くのゲストに楽しまれている。そしてここに、極限のドキドキハラハラが迫る「今際の国のアリス〜イマーシブデスゲーム〜」の導入が加わり「ワクワクが、続々！」のハウステンボスは、興奮と感動をお楽しみいただけるよう準備万全だ。
特設サイト：https://www.huistenbosch.co.jp/enjoy/alice/
■資格全員「首輪爆弾」を装着、穏やかなひと時が流れるハウステンボスで、生き残りをかけた衝撃のアトラクションが登場
アトラクション「今際の国のアリス〜イマーシブデスゲーム〜」は、 麻生羽呂氏による原作「今際の国のアリス」（小学館「少年サンデーコミックス」刊）を実写映像化し、世界190以上の国・地域に配信、そのうち90以上の国・地域でTOP10入りしたNetflixシリーズ「今際の国のアリス」の世界観をベースに展開される体験型の常設アトラクションとなる。
本アトラクションは、ドラマシリーズ内にも登場した「首輪爆弾」を全員が着用。「首輪爆弾」を着用したまま、理不尽極まる”げぇむ“にゲストは挑む。参加する“げぇむ”は、人をもてあそぶ裏切りの“♡（ハート）のげぇむ”。刻一刻と迫るタイムリミットで、理不尽なルールと逃げ場のない緊張感に、極限のドキドキハラハラの没入体験を楽しめる。刺激的で大興奮間違い無し！衝撃のアトラクションを体感しよう。
＜アトラクション概要＞
名称：今際の国のアリス〜イマーシブデスゲーム〜
特設サイト：https://www.huistenbosch.co.jp/enjoy/alice/
オープン日：2026年8月27日（木）
場所：アトラクションタウン
形態：屋内常設アトラクション
対象：15歳以上（中学生利用不可）
体験時間：約30分
※所要時間は事前説明や首輪配布含め45分になる。
体験方法：1. 当日整理券（無料）
整理券の取得方法は後日特設サイトで公開
2. エクスプレスパス（有料）
希望の時間帯に確実に体験できる販売枚数限定のチケット。
販売開始時期は後日、特設サイトにて公開
＜Netflixシリーズ「今際の国のアリス」＞
Netflixシリーズ「今際の国のアリス」とは、2010年から2016年まで「週刊少年サンデーS」「週刊少年サンデー」(小学館)にて連載された、麻生羽呂(あそう・はろ)原作の大ヒットコミックス「今際の国のアリス」(全18巻)を原作に、2020年にNetflixシリーズ「今際の国のアリス」シーズン1として実写映像化され、Netflixで世界配信、世界70以上の国と地域でTOP10入り、海外レビューサイトのRottenTomatoesでもオーディエンススコア96%を記録！2022年にはシーズン2として実写映像化、Netflixで世界配信され、更なる話題を世界中で巻き起こし、90以上の国と地域でTOP10入り、うち17の国と地域で首位獲得！
本アトラクションは、イマーシブ・フォート東京で開催されていたアトラクションをベースに、今回、ヨーロッパの美しい街並みが広がるハウステンボスに新登場。日常では体験できない生き残りをかけた”げぇむ”が繰り広げられる、今までにないドキドキハラハラの没入体験をお届けする。
現在、成長戦略第3弾である日本初(※1)の『エヴァンゲリオン』の８Kライドアトラクション「エヴァンゲリオン・ザ・ライド - 8K - 」をはじめとした「迎撃要塞都市 ハウステンボス」での大興奮の数々に加え、世界唯一(※2)のエリア「ミッフィー・ワンダースクエア」は、連日多くのゲストに楽しまれている。そしてここに、極限のドキドキハラハラが迫る「今際の国のアリス〜イマーシブデスゲーム〜」の導入が加わり「ワクワクが、続々！」のハウステンボスは、興奮と感動をお楽しみいただけるよう準備万全だ。
特設サイト：https://www.huistenbosch.co.jp/enjoy/alice/
■資格全員「首輪爆弾」を装着、穏やかなひと時が流れるハウステンボスで、生き残りをかけた衝撃のアトラクションが登場
アトラクション「今際の国のアリス〜イマーシブデスゲーム〜」は、 麻生羽呂氏による原作「今際の国のアリス」（小学館「少年サンデーコミックス」刊）を実写映像化し、世界190以上の国・地域に配信、そのうち90以上の国・地域でTOP10入りしたNetflixシリーズ「今際の国のアリス」の世界観をベースに展開される体験型の常設アトラクションとなる。
本アトラクションは、ドラマシリーズ内にも登場した「首輪爆弾」を全員が着用。「首輪爆弾」を着用したまま、理不尽極まる”げぇむ“にゲストは挑む。参加する“げぇむ”は、人をもてあそぶ裏切りの“♡（ハート）のげぇむ”。刻一刻と迫るタイムリミットで、理不尽なルールと逃げ場のない緊張感に、極限のドキドキハラハラの没入体験を楽しめる。刺激的で大興奮間違い無し！衝撃のアトラクションを体感しよう。
＜アトラクション概要＞
名称：今際の国のアリス〜イマーシブデスゲーム〜
特設サイト：https://www.huistenbosch.co.jp/enjoy/alice/
オープン日：2026年8月27日（木）
場所：アトラクションタウン
形態：屋内常設アトラクション
対象：15歳以上（中学生利用不可）
体験時間：約30分
※所要時間は事前説明や首輪配布含め45分になる。
体験方法：1. 当日整理券（無料）
整理券の取得方法は後日特設サイトで公開
2. エクスプレスパス（有料）
希望の時間帯に確実に体験できる販売枚数限定のチケット。
販売開始時期は後日、特設サイトにて公開
＜Netflixシリーズ「今際の国のアリス」＞
Netflixシリーズ「今際の国のアリス」とは、2010年から2016年まで「週刊少年サンデーS」「週刊少年サンデー」(小学館)にて連載された、麻生羽呂(あそう・はろ)原作の大ヒットコミックス「今際の国のアリス」(全18巻)を原作に、2020年にNetflixシリーズ「今際の国のアリス」シーズン1として実写映像化され、Netflixで世界配信、世界70以上の国と地域でTOP10入り、海外レビューサイトのRottenTomatoesでもオーディエンススコア96%を記録！2022年にはシーズン2として実写映像化、Netflixで世界配信され、更なる話題を世界中で巻き起こし、90以上の国と地域でTOP10入り、うち17の国と地域で首位獲得！