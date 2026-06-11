この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

料理YouTubeチャンネル「しらっちのウマ痩せレシピ」が、「2食64kcal＆約50円！キャベツ1玉消える鬼痩せレシピ｜40万再生で歴代1位のダイエット飯『鬼痩せ塩こんキャベツ』が最強にウマすぎた…！」と題した動画を公開しました。動画では、ダイエット中で食欲がない時でも美味しく食べられるという「鬼痩せ塩こんキャベツ」の作り方を解説しています。



調理は、オクラとなめこを90秒ほど下茹でする工程からスタートします。オクラが浮かないよう上にザルを乗せて煮込むというライフハックを紹介し、茹で上がった後は冷水で冷やします。次にみょうがを千切りにし、オクラは薄い輪切りに。キャベツは葉っぱの柔らかい部分を多く使うため、芯からではなく横から包丁を入れ、1～1.5cm幅にカットしてほぐします。



味付けの工程では、ボウルに入れたなめことオクラに、ハサミで細かくカットした塩こんぶを加えるのがポイントです。「全体的に味が馴染むように」と切り、ほんだしと一緒に混ぜることで塩味を全体に行き渡らせます。その後、みょうが、キャベツの順に加えて手で優しく混ぜ合わせ、風味付けのごま油を回しかけてお皿に盛り付けます。仕上げに納豆をトッピングし、ネバネバ食材が一堂に会する一品が完成。実食したしらっちさんは「これマジでバグってるダイエット飯なんだけど」と絶賛し、「気づいたらキャベツ1玉消えてるレベルで美味しいです」とその魅力を語りました。



夏に向けてダイエットを意識する季節に、安くて簡単に作れるこのレシピを試してみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］

・キャベツ 1/4～1/2玉

・なめこ 1袋

・オクラ 1袋

・みょうが 1～2個

・塩こんぶ 小さじ1.5

・ほんだし 小さじ1

・ごま油 適量

・納豆 1パック



［作り方］

1. 沸騰したお湯になめことオクラを入れ、オクラが浮かないようにザルなどで落とし蓋をして約90秒茹で、冷水で冷やす。

2. みょうがを千切りにし、オクラはヘタを切り落として薄い輪切りにする。

3. キャベツは横から包丁を入れて切り分け、1～1.5cm幅のざく切りにして手でほぐす。

4. ボウルになめこ、オクラを入れ、細かくカットした塩こんぶとほんだしを加えてよく混ぜ合わせる。

5. みょうがを加えて混ぜ、キャベツを加えて全体に味が馴染むように手で優しく混ぜ合わせる。

6. ごま油を適量加え、軽く混ぜ合わせる。

7. 器に盛り付け、お好みで納豆をトッピングして完成。