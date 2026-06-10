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動画クリエイターのごぼう先生が、「【高齢者向け】朝の体操 ごぼう先生」を公開しました。この動画では、自宅に引きこもりがちな高齢者に向け、孤独予防や血液の巡りを促して「今の元気」をキープするためのプログラムを紹介しています。椅子に座ったままゆったりとしたペースで行えるため安全で、多くの介護施設でも利用されている内容です。



プログラムは、鼻から息を吸って口から吐く「たっぷり深呼吸」からスタート。「自分のペースで大丈夫ですからね」と呼びかけながら、ゆったりと呼吸を整えます。続いて、手と手を合わせてさすり、手の甲も温めた後に10回繰り返す「グーパー」運動で血行を促進させます。その後、大きく肘を回す動作や、両方の肘を後ろに下げながら大きく息を吸う「肘引き深呼吸」で上半身をほぐしていきます。



さらに、両手を上に伸ばして3秒キープする「バンザイグッ」では、「肩に痛みのない範囲で両手を上げていきましょう」と無理のない運動を促します。両手を挙げた状態から横に倒す「ななめバンザイ」で脇腹を伸ばした後、下半身の運動へ。両方のつま先を上に持ち上げる動作や、両手で膝を抱え込んで5秒間足を持ち上げる動作を取り入れています。片方のお尻に体重を乗せて体を傾ける「お尻持ち上げ」では、「不安がある方は手すりを持った状態で大丈夫です」と安全面にもしっかりと配慮しています。



終盤には、手と手を重ねて胸の前でクロスにし、座ったままぐるっと体を回す「体幹まわし」へ。「時計を意識しながら1から12まで数えていきます」と声をかけながら、左右に体を回します。そして、ゆっくり足を上げて足の裏全体で踏みしめる「ゆっくりシコ踏み」を行い、全身をしっかりと動かします。最後は両手を上に挙げて大きく息を吸い込む「バンザイ深呼吸」でクールダウンし、「今日も一日お達者で」と締めくくりました。



安全に配慮されたゆったりとしたペースの体操です。毎日の習慣に取り入れて、健康的な体づくりと元気な日々の維持に役立ててみてはいかがでしょうか。