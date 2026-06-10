¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Û·ª¸¶ÎÍÌð ¥¥ó¥°ÆÈÁö¤Î£²È¯¡ªàº´Æ£µ±ÌÀÌÜÅö¤Æá½¸·ëMLB¥¹¥«¥¦¥È¤ÎÁ°¤Ç¼çÌò¶¯Ã¥
¡¡Âë¤¬¸×¤ò°µÅÝ¤·¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï£¹Æü¤Îºå¿ÀÀï¡Ê¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¡Ë¤Ë£±£°¡½£´¤Ç²÷¾¡¡£ºòµ¨¤Î¡ÖÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¡×°ÊÍè¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃíÌÜ¥«¡¼¥É¤Ç¡¢¾×·âÅª¤Ê°ìÈ¯¹¶Àª¤ò¸«¤»¤¿¡£Àä¹¥Ä´¤Î£´ÈÖ¡¦·ª¸¶ÎÍÌðÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤¬£±£¸¹æÀèÀ©£²¥é¥ó¤ò´Þ¤à£²È¯¡¢£´ÂÇÅÀ¤Î³èÌö¤ÇÂÇÀþ¤ò¤±¤ó°ú¡£ÌîÂ¼¤â£²È¯¡¢¶áÆ£¡¢ËÒ¸¶Âç¤âÂ³¤·×£¶ËÜÎÝÂÇ¤Ç¡¢Ê¡²¬¤ËÂçµó¤·¤¿¸×ÅÞ¤òÄÀÌÛ¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ÎÃË¤Î¤Ò¤È¿¶¤ê¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£½é²óÆó»àÆóÎÝ¡¢ÂÇÀÊ¤Ë¤Ï£´ÈÖ¡¦·ª¸¶¡£ºå¿ÀÀèÈ¯¡¦ºÍÌÚ¤Î£²µåÌÜ£±£µ£´¥¥í¿¿¤Ã¤¹¤°¤ò±¦ÍãÀÊ¤Ë¤¿¤¿¤¹þ¤ó¤À¡£¥×¥íÄÌ»»£±£°£°¹æ¤Î¥á¥â¥ê¥¢¥ëÃÆ¡£ÀáÌÜ¤Î°ìÈ¯¤ò¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«ÀèÀ©ÅÀ¤ò¼è¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¡Ê£·¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡ËÂçÄÅ¤ËÁá¤¯±ç¸îÅÀ¤¬Æþ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡¡£µ·î£±£±ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿£²£¹ºÐ¤ÎÀª¤¤¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£Â³¤¯£³²ó¤ÎÂè£²ÂÇÀÊ¡£Æó»à°ìÎÝ¤«¤é£³µåÌÜ¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ë¤¦¤Þ¤¯¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢¹â¡¹¤ÈÉñ¤¤¾å¤¬¤Ã¤¿ÂÇµå¤Ï±¦Íã¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÃåÃÆ¤·¤¿¡£¸òÎ®Àï£·È¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë£±£¹¹æ£²¥é¥ó¡£¡Ö£±ÂÇÀÊÌÜ¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¤¤¿·ë²Ì¡£ÄÉ²ÃÅÀ¤È¤Ê¤ë¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤È¤Ê¤ê¡¢¤¤¤¤·ë²Ì¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡£¤³¤Î²ó¸Â¤ê¤Ç¹ßÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿ºÍÌÚ¤Ë°úÆ³¤òÅÏ¤¹¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È½½Ê¬¤Î£²ÂÇÀÊÏ¢Â³ÃÆ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡½øÈ×£³²ó¤Þ¤Ç¤Ë£´ÂÇÅÀ¤È¡¢£´ÈÖ¤È¤·¤Æ°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤¿¡£·ª¸¶¤¬Àª¤¤¤Å¤±¤¿¹¶·â¿Ø¤Ï£²²ó¤ËÌîÂ¼¤Î£±¹æ¥½¥í¡¢£´²ó¤Ë¤âÌîÂ¼¤¬£²¹æ¥½¥í¤òÊü¤Á¡¢£µ²ó¤Ë¤Ï¶áÆ£¡¢ËÒ¸¶Âç¤¬¤È¤â¤Ë£²¥é¥ó¤ÇÂ³¤¤¤¿¡£¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤â»×¤ï¤ºÌÜ¤ò´Ý¤¯¤¹¤ë¡¢½é²ó¤«¤é£µ¥¤¥Ë¥ó¥°Ï¢Â³¤Î°ìÈ¯¹¶Àª¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¤Ë¤Ï¸«´·¤ì¤Ê¤¤£Í£Ì£Â¥¹¥«¥¦¥È¤¬½¸·ë¡£¶¯¤¤¥á¥¸¥ã¡¼»Ö¸þ¤ò»ý¤Ä¤È¤µ¤ì¤ëºå¿À¡¦º´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤ÎàÄêÅÀ´ÑÂ¬á¤¬¼ç¤ÊÌÜÅª¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃæ¡¢Âë¤Î£´ÈÖ¡Ö£Ë£Õ£Ò£É£È£Á£Ò£Á¡×¤¬¸×¤Î£´ÈÖ¤Î¤ª³ô¤òÃ¥¤¦Ë½¤ì¤Ã¤×¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£¤³¤Î£³Ï¢Àï¤Ï£²ÀïÌÜ°Ê¹ß¤âÌ¾Ìç¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤¬Â³¡¹¤È»ë»¡Í½Äê¡£¥¥ó¥°ÆÈÁö¤ÎÀä¹¥Ä´ÃË¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï´°Á´¤Ë¼çÌò¤òÃ¥¤¦³Ê¹¥¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£