【速報】宇都宮市のクマ確保　麻酔銃2発を発射し檻の中へ

栃木県宇都宮市の中心部や住宅街でクマが相次いで目撃されていた問題で、9日午後3時半過ぎ、市内の住宅街でクマ1頭が確保された。

宇都宮市の小学校や大学などでクマの目撃情報が相次ぎ、午後2時30分現在、直近でクマの目撃情報があった市内の住宅街にある住宅の中庭を囲むように、多数の警察官と猟友会のハンターら関係者が配置され、麻酔銃が発射された。銃は2回発射された。

宇都宮市内では9日、小中学校にくわえ大学も休校や休講となっている。

市内では6日から市内中心部の商店街を駆け抜けるなど、少なくとも18件以上のクマの目撃情報があり、きょう9日も未明から朝にかけて、市内の小中学校付近で目撃情報が相次いでいる。

午前5時35頃には、宇都宮大学付近で目撃情報があり、宇都宮大学の敷地内では、消防がドローンを使ってクマを捜索していた。

宇都宮市によると、午前6時には宇都宮大学から700メートルほど南西に進んだ小学校でクマが目撃された。

目撃情報があった宇都宮大学では全学部で休講となり、市内の公立小中学校はきのうに続ききょうも引き続き全校で休校となった。休校が長引く可能性もあり、オンライン授業を行う学校では課題を配信して授業を進めていた。

さらに午後1時には、小学校から北に700メートルの住宅街でクマが目撃されたという。

午後2時30分頃、この住宅街のある一軒の中庭を囲むようにして、数十人の警察官と猟友会のメンバーらが集まり、午後2時25分には麻酔銃を撃つ様子が上空から確認できた。さらに午後2時50分にも、もう1発、麻酔銃が発射され、クマは確保された。

確保されたクマは檻に入れられ、現場を離れている。