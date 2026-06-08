佐藤栞里　photo：古謝知幸（ピースモンキー） （C）oricon ME inc.

写真拡大

　モデル・タレントの佐藤栞里（35）が8日、月曜パートナーを務めるTBSラジオ『パンサー向井の＃ふらっと』（月〜木　前8：30）に出演し、親交の深いフリーアナウンサー・川田裕美（42）の自宅で突然体調を崩し、夜間救急を受診したエピソードを明かした。

【写真】佐藤栞里“恩人”川田裕美アナと2ショット

　この日の番組には川田がゲスト出演。仲良くなったきっかけやプライベートでの交流について語る中、川田が「栞里ちゃんのピンチを一度救ったことがあって」と切り出すと、佐藤は「やばい！やばい！やばい！」と大笑いしながら当時を振り返った。

　川田によると、佐藤が自宅に遊びに来ていた際、突然「痛い、痛い、痛い！」と激しい腹痛を訴えたという。「冷や汗だらだらでしゃがみ込んで動けない状態になって」と説明し、「これは一大事だと思った」と当時の緊迫した状況を明かした。

　一瞬は救急車を呼ぶことも考えたが、自宅近くに病院があったことから、自ら車を運転して佐藤を夜間救急診療へ連れて行ったという。

　向井慧から「予兆みたいなものはなかったんですか？」と問われると、佐藤は「昼間ちょっと胃もたれかなーくらいだったんですけど」と説明。その上で「裕美はすごい！」と川田の対応を絶賛した。

　当時、川田の夫が救急車を呼ぶべきか慌てる中、川田は「今すぐ電話して！救急車なのか、自分で行けばいいのかどっちか判断しよう」と冷静に指示を出していたといい、佐藤は「全部やってくれて」と感謝の思いを口にした。

　その後、川田から「結局、大丈夫だったんだよね」と話を向けられると、佐藤は「大丈夫。尿管結石という」と病名を告白。突然の激痛の原因が尿管結石だったことを明かしていた。