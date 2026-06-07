6月7日までに、歌手の星野源が自身のInstagramを更新。最新の姿を公開し、その近影に驚きが広がっている。

星野は、《Youngji!》と綴り、韓国のヒップホップ界でトップクラスの実力と圧倒的な知名度を誇るアーティスト、イ・ヨンジ（Lee Youngji）とのツーショットを公開。それぞれが笑顔で写る写真を披露した。

「星野さんとヨンジさんは、最新アルバム『Gen』に収録された楽曲『2 （feat. Lee Youngji）』でコラボレーションを果たし、親交を深めました。今回はヨンジさんが6月5日、7日に行った来日ツアーに星野さんがゲスト出演。その仲の良さが滲み出たオフショットとなっています」（芸能プロ関係者）

2人の関係性を物語る、笑顔溢れるツーショット。しかしその中で一際注目されたのは、星野の髪色だった。

「両手でピースサインを作りながら、満面の笑みを浮かべた星野さん。そんな彼の髪色は、淡いピンクがかったハイトーンの髪色にイメチェンしていたのです。これまで黒髪が印象的だった星野さんにとっては珍しい姿でした」（前出・芸能プロ関係者）

コメント欄には、星野のイメチェン姿を見たファンからの驚きと絶賛の声に沸いていた。

《新しい髪色アッシュかしら》

《髪色めっちゃ似合ってて素敵です》

《髪色、めっちゃいい感じ》

この髪色は彼にとっては念願だったという。

「ヨンジさんのライブに登場し、初お披露目となった金髪姿。同時に星野さんは『ずっと前からこの色にしたかった』と、これまで挑戦したいと思いながらも実現出来ていなかったことを明かしたのです。さらに、『やりたいことやろう』と思い切って決意したと明かし、星野さんにとっても念願の髪色の実現となったようです」（前出・芸能プロ関係者）

このタイミングで決意した髪色のイメチェン。2026年は、星野にとってもガラリと環境が変わる年になったと前出の芸能プロ関係者は指摘する。

「2026年3月末をもって、約10年間続けた自身の冠ラジオ番組『星野源のオールナイトニッポン』を卒業。身体と心を向き合いながら『仕事のしかたを変える』という思いで、活動のペースやスタイルを変化させています。

現在はアーティスト活動に専念しており、ファンとの密な時間に重きを置いて活動しているようです。環境の変化が、イメチェンに対しても前向きな姿勢を生んだのかもしれませんね」

星野はまた、新たなフェーズを歩み始めたようだ。