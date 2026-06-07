暇すぎる職場が地獄すぎた「椅子に座って監視するだけ。人間ダメになる」 疲弊して退職した人々

世の中には激務に追われ、毎日のように「会社を辞めたい」と嘆く人が溢れている。その一方で、「仕事がなさすぎる」という一見贅沢な理由で職場を去る人もいるようだ。

ガールズちゃんねるに6月上旬、「暇すぎて仕事を辞めた人」というトピックが立ち、密かな注目を集めた。トピ主は前の会社で本当にやることがなく、「このままここにいたらボケそうだし何のスキルも身につかない」と考えて退職。現在は忙しい職場で「あっという間に時間が経つので、ある意味ラク」と感じているという。

「とにかく一日経つのが長すぎるよね」

この投稿にトピック内では「私も！」と激しい同意の声が数多く寄せられた。何もせずにただ座っているだけの時間は、想像を絶する苦痛のようだ。

「時計見るたび5分もすすんでないし、就業時間が倍に感じる」

「とにかく一日経つのが長すぎるよね」

「ただ、椅子にすわって絵を触られないか監視するだけなので 暇すぎて暇すぎてほんとに このままじゃ人間ダメになると やめました」

さらに、暇な職場ならではの奇妙な人間関係の歪みも報告されている。仕事がないからこそ、限られた業務を巡って熾烈なバトルが勃発するというのだ。

「仕事の無言の取り合いみたいなのがおきるからマジでやることないし、やることないのに何か仕事を探さなきゃいけない」

「私がしてる仕事を横取りする同僚がいた 作業中にハサミを取りに行って戻ってきたら奪われてた」

「人は暇になると、いじめやマウントを始めるんだよ」

一方で、激務に追われる人々からは羨望の声も。だが、暇な職場はそれはそれで意外とつらいという。

「暇な職場は楽して稼げると思われがちだけど、実際に働いてみるともう二度と働きたくないって感じだよ」

「周りには『暇で給料もらえて最高じゃん！』と言われましたが、実際は精神的にかなり苦痛でした。 独房の罰に『何も与えない』というものがあると聞いて妙に納得したくらい」

「人は暇になると、いじめやマウントを始めるんだよ」

中には、暇すぎて「案の定会社倒産したわ」という笑えないオチまでつく声もあった。

トピ主のように、暇すぎる職場でスキルが身につかないと判断して退職するのは、極めて自然な行動だ。

一方で、トピックでは次の職場で責任が重くなりすぎて「心を病んで転職を後悔してる」という声もあった。何事も極端は良くない。激務で身を削るのも、暇すぎて脳を腐らせるのもよろしくない。

適度な仕事量と、たまに雑談できるくらいの心の余裕。長く働くには、そんな「ちょうどいい職場」であることが大事なのだろう。

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