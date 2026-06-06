Google I/O 2026 Geminiの反撃【後編】/ わずか9.4mmのスリムなデジカメ「Leaf Camera」【まとめ記事】
Google I/O 2026の基調講演の様子。Sundar Pichai氏が登壇している場面。
シリーズ「AI活用術」第5回は、Google I/Oでの発表を中心にお届けしている、Geminiの最新動向記事の後編である。前編では、Gemini本体のモデル更新、Personal IntelligenceとWorkspace Intelligence、一般事務をこなすエージェントの本命Gemini Spark、AndroidスマホでのAIエージェント化を取り上げた。後編では、スマートグラス、Google検索の大幅な刷新、クリエイティブ系の新ツールに関する発表を解説していく。
株式会社UIは、9.4mmの薄さと88gの軽量で持ち運びが楽なスリムなデジカメ「Leaf Camera（リーフカメラ）」を2026年6月1日より販売を開始した。指で簡単につまんで持てるスリムさ。1cm未満の薄型ボディーで約88gと軽量。ポケットに入れてもかさばらず持ち運びできる。カバンのポケットにもスポッり入れられる。
■店舗や受付のタブレット運用を安全かつスマートに！鍵付きのiPad・Galaxy用フロアスタンド
サンワサプライ株式会社は、デジタルサイネージや受付端末に最適なiPad、Galaxy用フロアスタンド「CR-LASTIP37」を発売した。本製品は、不特定多数の人が行き交う商業施設やオフィス、展示会場などでiPadやGalaxyタブレットを安全に常設できる自立型のフロアスタンド。鍵付きセキュリティボックスが本体を盗難やいたずらから守るだけでなく、電源ケーブルをスタンド内にすっきりと隠せる配線設計を採用。美観を損なわずスタイリッシュな設置が可能だ。店舗のインフォメーション、イベントの案内、無人受付システムなど、タブレットを使ってスマートに行えるようになる便利なアイテムだ。
■Google I/O 2026 Geminiの反撃【後編】【AI活用術】
シリーズ「AI活用術」第5回は、Google I/Oでの発表を中心にお届けしている、Geminiの最新動向記事の後編である。前編では、Gemini本体のモデル更新、Personal IntelligenceとWorkspace Intelligence、一般事務をこなすエージェントの本命Gemini Spark、AndroidスマホでのAIエージェント化を取り上げた。後編では、スマートグラス、Google検索の大幅な刷新、クリエイティブ系の新ツールに関する発表を解説していく。
■日常を気軽に撮る楽しさ！わずか9.4mmのスリムなデジカメ「Leaf Camera」
株式会社UIは、9.4mmの薄さと88gの軽量で持ち運びが楽なスリムなデジカメ「Leaf Camera（リーフカメラ）」を2026年6月1日より販売を開始した。指で簡単につまんで持てるスリムさ。1cm未満の薄型ボディーで約88gと軽量。ポケットに入れてもかさばらず持ち運びできる。カバンのポケットにもスポッり入れられる。
■足元からデスク時間を快適に！高さ・角度を調整できる3WAYフットレスト
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、高さや角度を細かく調整できる、厚みのあるクッションを備えた3WAYフットレスト「100-FR038BK」を発売した。長時間のデスクワークで、足の置き場に困ったことはないだろうか。本製品は、足元の高さや角度を自分好みに整えられる3WAYフットレスト。足を自然な位置に置くことで姿勢をキープしやすくなり、作業中の疲れやだるさを軽減。集中したい仕事時間も、ゆったり過ごしたい休憩時間も、足元から快適にサポートする。
■デスクトップPCをラクに移動！幅・奥行きを自由に調整できる、キャスター付きCPUスタンド
サンワサプライ株式会社は、設置するパソコンの大きさに合わせて幅と奥行きを自由に調整でき、スムーズな移動を可能にするキャスター付きCPUスタンド「CP-055」を6月下旬に発売予定。本製品は、ミドルタワーサイズをはじめとする様々なパソコンに対応し、しっかりと支えながらスムーズな移動を実現する。掃除や配線変更の際もパソコンを持ち上げる必要がなく、メンテナンスの負担を軽減する。丈夫なスチール製で安定性が高く、デスク周りを効率よく整理したい方におすすめだ。
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シリーズ「AI活用術」第5回は、Google I/Oでの発表を中心にお届けしている、Geminiの最新動向記事の後編である。前編では、Gemini本体のモデル更新、Personal IntelligenceとWorkspace Intelligence、一般事務をこなすエージェントの本命Gemini Spark、AndroidスマホでのAIエージェント化を取り上げた。後編では、スマートグラス、Google検索の大幅な刷新、クリエイティブ系の新ツールに関する発表を解説していく。
■店舗や受付のタブレット運用を安全かつスマートに！鍵付きのiPad・Galaxy用フロアスタンド
サンワサプライ株式会社は、デジタルサイネージや受付端末に最適なiPad、Galaxy用フロアスタンド「CR-LASTIP37」を発売した。本製品は、不特定多数の人が行き交う商業施設やオフィス、展示会場などでiPadやGalaxyタブレットを安全に常設できる自立型のフロアスタンド。鍵付きセキュリティボックスが本体を盗難やいたずらから守るだけでなく、電源ケーブルをスタンド内にすっきりと隠せる配線設計を採用。美観を損なわずスタイリッシュな設置が可能だ。店舗のインフォメーション、イベントの案内、無人受付システムなど、タブレットを使ってスマートに行えるようになる便利なアイテムだ。
■Google I/O 2026 Geminiの反撃【後編】【AI活用術】
シリーズ「AI活用術」第5回は、Google I/Oでの発表を中心にお届けしている、Geminiの最新動向記事の後編である。前編では、Gemini本体のモデル更新、Personal IntelligenceとWorkspace Intelligence、一般事務をこなすエージェントの本命Gemini Spark、AndroidスマホでのAIエージェント化を取り上げた。後編では、スマートグラス、Google検索の大幅な刷新、クリエイティブ系の新ツールに関する発表を解説していく。
■日常を気軽に撮る楽しさ！わずか9.4mmのスリムなデジカメ「Leaf Camera」
株式会社UIは、9.4mmの薄さと88gの軽量で持ち運びが楽なスリムなデジカメ「Leaf Camera（リーフカメラ）」を2026年6月1日より販売を開始した。指で簡単につまんで持てるスリムさ。1cm未満の薄型ボディーで約88gと軽量。ポケットに入れてもかさばらず持ち運びできる。カバンのポケットにもスポッり入れられる。
■足元からデスク時間を快適に！高さ・角度を調整できる3WAYフットレスト
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、高さや角度を細かく調整できる、厚みのあるクッションを備えた3WAYフットレスト「100-FR038BK」を発売した。長時間のデスクワークで、足の置き場に困ったことはないだろうか。本製品は、足元の高さや角度を自分好みに整えられる3WAYフットレスト。足を自然な位置に置くことで姿勢をキープしやすくなり、作業中の疲れやだるさを軽減。集中したい仕事時間も、ゆったり過ごしたい休憩時間も、足元から快適にサポートする。
■デスクトップPCをラクに移動！幅・奥行きを自由に調整できる、キャスター付きCPUスタンド
サンワサプライ株式会社は、設置するパソコンの大きさに合わせて幅と奥行きを自由に調整でき、スムーズな移動を可能にするキャスター付きCPUスタンド「CP-055」を6月下旬に発売予定。本製品は、ミドルタワーサイズをはじめとする様々なパソコンに対応し、しっかりと支えながらスムーズな移動を実現する。掃除や配線変更の際もパソコンを持ち上げる必要がなく、メンテナンスの負担を軽減する。丈夫なスチール製で安定性が高く、デスク周りを効率よく整理したい方におすすめだ。
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