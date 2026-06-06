中国と北朝鮮は5日、習近平国家主席が8日から訪朝すると発表した。中国国家主席の訪朝は中朝関係の重要な節目となるが、その裏側では、北朝鮮経済の生命線とも言える中朝国境で異変が続いている。中国当局による密輸取締りが依然として厳しく、北朝鮮側の業者らは深刻な打撃を受けているという。

デイリーNKの消息筋によると、中国吉林省の国境地帯では先月20日と21日、中国の密輸業者らが北朝鮮向けの物資搬入を試みたものの、中国辺防隊の摘発を受けて失敗した。米中首脳会談やトランプ米大統領の訪中が終われば監視が緩和されるとの期待もあったが、現実は逆だった。

消息筋によれば、中国側は昨年末から国境監視を強化しており、密輸業者の間では「費用だけがかかり利益が出ない」として密輸そのものを敬遠する雰囲気すら広がっているという。前金を中国側に支払った北朝鮮業者は商品を受け取れず、「目の前が真っ暗だ」と嘆いているとされる。

この状況は、金正恩政権が抱える根本的な矛盾を浮き彫りにしている。

北朝鮮では近年、クルマ好きで知られる金正恩総書記による規制緩和により、個人の車両保有も急速に増加している。富裕層を対象にした消費刺激策と見られ、中古車輸入の拡大を背景に、自動車整備や部品販売市場も活況を呈している。しかし、自動車や建設機械、各種設備の多くは中国依存であり、その一部は非公式ルートに頼ってきた。

（参考記事：金正恩氏の「高級ベンツ」を追い越した北朝鮮軍人の悲惨な末路）

金正恩氏は住宅建設や地方工業化を進め、「地方発展20×10政策」を掲げているが、それを支える機械設備や部材の多くは国外から調達せざるを得ない。一方で核・ミサイル開発は継続し、国連安保理の制裁が解除される見込みはない。その結果、経済発展に必要な物資ほど制裁や密輸取締りの影響を受けるという皮肉な構造が生まれている。

興味深いのは、中国が北朝鮮を本格的に締め上げているわけでもないことだ。

中国は国連安保理の対北制裁決議に賛成しているが、同時に北朝鮮経済が崩壊するほどの圧力も加えていない。公式貿易は維持し、人道支援も継続する。一方で、必要と判断すれば密輸を厳しく取り締まる。

つまり中国は、「完全な制裁履行」でも「全面的な密輸黙認」でもない中間地帯を意図的に維持しているように見える。

北朝鮮にとって最も危険なのは、この「真綿で首を絞める」ような曖昧さだ。

もし中国が国境を完全閉鎖すれば、平壌は危機感から対策を講じるだろう。逆に全面開放されれば経済は息を吹き返す。しかし現実には、中国は蛇口を少しずつ開閉しながら北朝鮮経済を管理している。北朝鮮側は「次こそ緩和される」と期待し続けるが、その都度、中国の判断一つで状況は変わる。

近年、北朝鮮はロシアとの軍事協力を急速に強化し、ウクライナ戦争への派兵にまで踏み込んだ。中国としては北朝鮮を見捨てるつもりはないが、同時に自由にさせるつもりもないだろう。

習主席の訪朝では、中朝友好や経済協力が大々的に演出されるはずだ。しかし、その華やかな外交の陰で、中国は依然として国境管理という「見えないレバー」を握り続けるのだ。