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「働いても30%持っていかれる」小川淳也が語る社会保険料の限界と現役世代だけの負担はおかしいという現実

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記者VTuberブンヤ新太氏が自身のYouTubeチャンネルで「【直撃取材】小川淳也による社会の構造改革・財源はどうする！？ #shorts」を公開した。動画では、小川淳也氏が登場し、日本の社会保障制度における財源問題と構造改革の必要性について、強い危機感とともに具体的な提言を行っている。



小川氏は、社会の抜本的なリフォームには莫大な財源が必要になると語り、かつて消費税の議論で批判を受けた経験を振り返りつつ、北欧型の社会を一つのモデルとして提示している。最大の論点として、「現役世代だけの負担では成り立たない」と断言。昭和の時代とは異なる現在の人口ピラミッドの構造に触れ、高齢者が多く現役世代が少ない現状では、これまでの仕組みは完全に限界を迎えていると指摘した。



その上で、給付と負担の両面から構造改革を進めるべきだと語る。給付面では「本当に必要なところは手厚く、そうでもないところはご辛抱いただく」と、メリハリをつけた効率化と合理化を主張。一方、負担面では、かつて3%程度だった社会保険料が現在30%にまで上昇している現状を憂慮し、「働いても働いても30%持っていく。これは無理だよね、これ以上」と、所得税や消費税も抱える現役世代への過度な負担を危惧した。



改革の方向性として小川氏は、「高齢者は支えられる人、若い人は支える人」という従来の一方通行の固定観念から脱却すべきだと提言する。現役並みの所得や多くの保有資産を持つ高齢者が存在していることに触れ、「余力のある高齢者の方々には、一定若い世代を今度は支えていただくことも検討していただく」と語った。日本の人口動態の変化を見据え、世代を問わず社会全体で支え合う新しい仕組み作りに向けて、議論をどう運んでいくかが今後の鍵になると結んでいる。