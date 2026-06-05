阿部慎之助「辞任騒動」は他人事ではない…「AIに相談した部下」に告発されないために上司が準備すべきこと

プロ野球・読売ジャイアンツの阿部慎之助前監督（47歳）が、18歳の長女への暴行容疑で現行犯逮捕され、翌日には辞任に追い込まれた。発端は、姉妹喧嘩とそれを止めようとした父親の口論。長女の手紙によれば殴る蹴るはなく、過去に虐待通報の履歴もなかった。それでも、なぜここまでの事態になったのか。

引き金は、長女が「ChatGPT」に相談したことだった。AIに助けを求めた結果、匿名で相談できる児童相談所を勧められ電話をかけた。「どうすればいいかわからない」と職員に相談すると、本人の意向は確認されないまま、児童相談所は“虐待の疑い”として警察に通報したとされる。

こういった事例は、家庭内のトラブルに限った話ではない。ビジネスの世界でも、まったく同じことが起きている。

前編記事『長女の「ChatGPT相談」で通報へ…阿部慎之助”辞任騒動”が浮き彫りにした、本当に正しい「AIへの相談の仕方」』より続く。

”一番の相談相手”がAIになりつつある

グリー出身で現在は複数の自治体でAI顧問も務めるYMMD合同会社CEOの齋藤潤氏はこう指摘する。

「若手は『上司に相談しても響かない。AIのほうが的確で、否定もしてこない』と感じ始めています。上司という人間のクッションを飛ばして、部下の“一番の相談相手”がAIになりつつある。これは家庭と寸分違わぬ構造です」（以下、鉤カッコ内は齋藤氏）

あなたが何気なく叱責した部下は、その日の夜、AIに「これはパワハラに当たりますか」と尋ねているかもしれない。AIは、その悔しさを増幅し、法律とルールでもっともらしく武装させて返してくる。かつてなら同僚や先輩が「まあ落ち着け」と間に入ってくれたが、そのような緩衝地帯はもう存在しない。気づいたときには、部下の感情をAIが増幅させ“理論武装した”告発が、人事やSNSに届いている。企業組織における切実なリスクとして、このトレンドは確実に加速していくだろう。

AIが手軽な相談相手となり、極端な行動へと自己誘導してしまう「事故」は、今後あらゆる人間関係で頻発するだろう。その背景にあるのは、AIによって高度な専門知識や戦略が誰でも簡単に手に入るようになる「知能のコモディティ化（汎用化）」だ。

「人間界はピラミッド構造で、頂点に情報も経験値も集まっていました。これまでなら、そうした上の層しか持ち得なかった“高度な知能や戦略を立てる能力”が、AIによって裾野の全員にもたらされた。問題は、人間の”総合力”が上がっていないまま、別次元の能力だけを手にしてしまうことです。総合力が伴わない人がそれを使うと、行動が尖りすぎる。これまでなら、強い怒りや不満を持て余していただけの人が、AIの知恵を借りることで、突然『え、そんな高度な手段を使ってくるの？』と周囲が青ざめるような、鋭く的確な攻撃を仕掛けてくるようになるのです」

新しいリーダーシップとは

今回の長女によるAI利用は、悪意のない悲劇だった。だが本当に恐ろしいのは大人の世界だ。中途半端に経験値のある大人がAIを握ると、悪知恵にブーストがかかる。気に入らない相手への報復を相談すれば、AIは鋭い手法を提案してくる。

その典型が、弁護士をつけずAIだけで戦う「本人訴訟」だ。コストも労力もかけず、いくらでも合法的に戦いを挑める。訴えられた側は時間も金銭も一方的に奪われる。

実際、AIによって「本人訴訟」へのハードルが劇的に下がり、訴訟が容易になったという現象は、すでに海外でデータとして表れている。アメリカの連邦裁判所では、長年約11%で安定していた本人訴訟の割合が、生成AI普及後の2025年度には全体の16.8%にまで上昇しているのだ。

もちろん、本当に虐待や不正に苦しむ弱者にとって、AIは声を上げる強力な味方になる。一方で、感情を持て余した人間がAIの知恵を借りることで、些細なトラブルを深刻な事態へと発展させてしまうという弊害も起きる。

誰もがAIで手軽に理論武装できる時代において、私たちはどう振る舞うべきか。齋藤氏は、親や上司といった「指導する立場の人間」こそが、誰よりも先にAIを使いこなす側に回るべきだと提言する。

「AIは攻撃の武器にもなりますが、人間関係を結び直す最高の“参謀”にもなります。部下を叱る前に、子どもを問い詰める前に、『この子は今どう感じているか』『最悪の結末を避ける言い方は何か』とAIに相談すればいい。鏡は、自分を映すだけでなく、相手の心を映すためにも使えるんです」

これからの親や上司に求められるのは、子どもや部下から“先に相談される立ち位置”を死守すること。そして、感情のピークで相手を問い詰めるのではなく、起きた事実や背景をAIに伝えて「どうすれば最悪の結末を避けられるか」をシミュレーションさせ、まずは自分自身の頭を冷やすことだ。

「子どもや部下が当たり前にAIへ相談する時代に、大人だけが“勘と経験”で対応していたら勝負になりません。叱り方も和解の段取りも、AIと一緒に設計する。それが、新しいリーダーシップであり、新しい親の作法なんです」

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