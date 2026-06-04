この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

東京の都心から電車とバスを使って山梨へひとり旅に行ってきました！

1泊2日で山梨の山の奥にある知る人ぞ知る秘境の温泉宿へ！
甲府駅から身延線に乗って南へ下り、内船駅へ。駅からは無料の送迎をしていただき10分ほど。富士川を越え、静かな山奥にポツンと一軒宿があります。この宿の魅力の一つが13時からチェックインできること。最大22時間滞在できるので旅館での贅沢な時間を存分に満喫できます。そして、楽しみにしていた渓流沿いの露天風呂。湯船につかると、川の流れと山の緑が目の前に広がります。泉質は単純硫黄泉で、ほんのりとした硫黄の香り。少し熱めのお湯で体の芯まで温まりました。夕食は山梨の山や川の恵みをふんだんに使った料理。特に天然の猪を使ったジビエ料理が素晴らしく、山梨の赤ワインとの極上のマリアージュを体験できました。翌日、帰りは特急を乗り継ぎ、約3時間で新宿駅へ。

山奥にある静かな大人の隠れ家のような宿でした。都心から気軽に行けて、温泉、料理、ホスピタリティどれをとっても素晴らしかったので、山梨に遊びに行こうと思っている方は是非参考にしてみてください！

YouTubeの動画内容

00:00

オープニング〜甲府駅から身延線で出発
03:49

船山温泉に到着、ゆったりくつろげる客室を紹介
09:59

森林浴ができる絶景の露天風呂を満喫
15:55

天然猪肉や川魚など山と川の幸を味わう夕食
29:17

品数豊富でヘルシーな朝食を堪能

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