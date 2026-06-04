海原やすよ ともこ司会の「～人生密着トークバラエティ！～ やすとものいたって真剣です」。今週はゲストにダブルヒガシをお迎えし、「いつかは家を買いたい田崎 リベンジ編」と、囲碁将棋・根建があのナニワの豪快漫才師とトークする「劇場合間メシ」をテーマにお届けする。

「いつかは家を買いたい田崎 リベンジ編」では、藤崎マーケット・田崎がいよいよ決断を迫られる!? マイホームの購入を真剣に検討する田崎が、案内人の浅越ゴエとともに最新の住宅事情をお勉強するこの企画。スタートして3年が経つが、いろいろな物件を見すぎて迷走状態となり、購入を先延ばししているうちに不動産価格はグングン上昇。そろそろ決めなければ、予算内で買える物件は減るばかりだ。

そこで前回は「ラスト」と銘打ち、中古リノベーション住宅を手掛ける大阪の会社「スクールバス空間設計」の日置さんが、田崎の希望する条件にピッタリの中古マンションを紹介。至れり尽くせりのリノベ案まで提案したにもかかわらず、田崎の返事はNO。駐車場がないなどの点で折り合わず、惜しくも購入は見送りとなった。しかし、あきらめきれない日置さんが「今日こそ買ってもらいたい！」とさらなる優良物件を引っ提げて帰ってきた今回は「リベンジ」編！ 前回同様、まずは1軒目であこがれのリノベ物件を見学＆お勉強した後、2軒目で日置さん渾身の中古物件＆リノベ案を検討する。

田崎とゴエが最新リノベ事情を学ぶべく訪ねたのは、兵庫・甲子園にある「まるで一軒家のようなリノベマンション」。玄関で目を引くのは、ベビーカーも置けるほど広いシューズインクローゼット。LDKはすっきりとした北欧スタイルでまとめられ、グリーンのタイル装飾がオシャレなキッチンは、作業がしやすい“コックピット型”に仕上げるなど、機能的かつスタイリッシュな空間に「もうここにします！」と田崎はベタ惚れで…。そして、リビングのカーテンを開けると、この物件の自慢ともいえる“あるモノ”が出現！ マンションで「まるで一軒家」のような暮らしが手に入るあるモノの正体とは？

そして2軒目には、日置さんが勝負をかけた厳選中古マンションが登場する。場所は「大阪市内」、広さは田崎が希望する“80平米以上”を軽々とクリアする「94平米」。家族の夢をすべて叶えるリノベプランもプレゼンされ、「ホンマにええやん！」と大興奮の田崎は、その場から自宅の妻に生電話！

ビデオ通話でプランを見てもらい、「最高です！」と好感触を得て…。これまでとは明らかに目の輝きが違う田崎！ ついに長い迷走から抜け出し、マイホーム購入となるのか!?

海原やすよ ともこ司会「～人生密着トークバラエティ！～やすとものいたって真剣です」（ABCテレビ）は毎週木曜よる11時17分放送。