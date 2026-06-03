ÎëÌÚ¼ÓÍýÆà¡¢16ºÐÂ©»Ò¤Ë¡È¥Í¥Ã¥È¤ÎÈãÈ½¥³¥á¡É¶¦Í¤ÇÊªµÄ¡Ä¤¢¤Î¤Á¤ã¤óÁûÆ°¤Ç¤Ï¡ÈÄÉ·âÅê¹Æ¡É¤Ë¡ÖÉÊ¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÎÈãÈ½¤â
¡¡¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¡¢ÎëÌÚ¼ÓÍýÆà¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÀèÆü¤Î¡È¤¢¤Î¤Á¤ã¤óÁûÆ°¡É¤Ç¤Ï¡¢ÅÜ¤ê¤ò±£¤µ¤ºSNS¤ÇÈ¯¿®¤·¤¿¤³¤È¤¬ÈÖÁÈ½ªÎ»¤Ë¤Þ¤ÇÈ¯Å¸¤·¤¿¤¬¡¢º£ÅÙ¤Ï16ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤ò´¬¤¹þ¤à·Á¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ï6·î2Æü¹¹¿·¤Î¼«¿È¤ÎInstagram¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢16ºÐ¤ÎÂ©»Ò¡¦¥ê¥ª¥È·¯¤È¤Î´Ø·¸À¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¡ÔMOM ¡õ SON BEST FRIENDS FOR LIFE¡Õ¤È¤¤¤¦¡ÈÊì¤ÈÂ©»Ò¤Ï°ìÀ¸¿ÆÍ§¡É¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤È¤â¤Ë¡¢Êì¿Æ¤ÈÂ©»Ò¤Î·ý¤¬¸þ¤«¤¤¹ç¤¦¥°¡¼¥¿¥Ã¥Á¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò¸ø³«¡£¡Ô¤Þ¤¸¤³¤ì¡Õ¤È¡¢¼«¿È¤ÈÂ©»Ò¤Î´Ø·¸¤½¤Î¤â¤Î¤À¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¡ÔÂ©»Ò¤È¤Ï¤¹¤ó¤´¤¤¹Å¤¤å«¤Î¿Æ»Ò´Ø·¸¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¡ÉáÃÊ¤Ï¤Þ¤¸¿ÆÍ§¤ß¤¿¤¤¡Õ¤È½Å¤Í¤Æ¶¯Ä´¡£¡Ô¤Ê¤ó¤Ê¤é¡¢Â©»Ò¤Ëbro¤Ã¤Æ¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤ë¡Õ¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÏÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¿Æ»Ò¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¤è¤¦¤À¡£¤À¤¬¡¢Åê¹Æ¤Ï»×¤ï¤ÌÊý¸þ¤Ø¿Ê¤à¡£
¡Ö¡Ô¤¿¤Þ¤ËÃçÎÉ¤¤¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÎÈãÈ½¥³¥á¥ó¥È¤¯¤ë¤³¤È¥ê¥ª¥È¤ËÅÁ¤¨¤¿¤é¡¡¿Æ»Ò´Ø·¸¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤¤»ö¤Ë¥ä¥¥â¥ÁÅÊ¤¤¤Æ¤ë¾å¼ê¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤ä¤«¤é¡¢µ¤¤Ë¤¹¤ó¤Ê¤È¤Î¤³¤È¡Õ¤ÈÅê¹Æ¡£
¡¡¿Æ»Ò´Ø·¸¤Ø¤ÎÈãÈ½¥³¥á¥ó¥È¤òÄ¾ÀÜ16ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤ËÅÁ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¸«ÃÎ¤é¤ÌÂ¾¿Í¤«¤é¤ÎÈÝÄêÅª¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¡¢Â¿´¶¤ÊÇ¯º¢¤Î»Ò¤É¤â¤Ë¤ï¤¶¤ï¤¶ÃÎ¤é¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢µ¿Ìä¤ÎÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¤À¤¬ÈãÈ½¤ò¼õ¤±¤ë¤ÈÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤ÎëÌÚ¤ÎÀ³Ê¤¬É½¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢ÀèÆü¤ÎÁûÆ°¤À¡£
¡ÖÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ï5·î18ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç¡¢¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤«¤é¼ÂÌ¾¤Ç¡Ø·ù¤¤¤Ê·ÝÇ½¿Í¡Ù¤Ëµó¤²¤é¤ì¤ë¤È¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ÇÂ¨ºÂ¤ËÈ¿·â¡£¡ÔÉáÄÌ¤Ë¤¤¤¸¤á¤ä¤ó¡Õ¤ÈÅÜ¤ê¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇÈÖÁÈÂ¦¤¬¼Õºá¤·¡¢¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤Î¡È¹ßÈÄÀë¸À¡É¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ÎëÌÚ¤µ¤ó¤ÎÈ¯¿®¤Ï¤³¤ì¤Ë½ª¤ï¤é¤º¡¢¸å¤Ë¡Ô¥¥ì¤¿¤é¸µµ¤½Ð¤¿¡ª¡ª¡Õ¤ÈÅê¹Æ¡£¤µ¤é¤Ë¼«¿È¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ø¤á¤Á¤ã¡ß2¥¤¥±¤Æ¤ë¥Ã¡ª¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤·¡¢¡Ø¤á¤Á¤ã¥¤¥±¤ÎDVDÂß¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤ï¡Ù¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òÄËÎõ¤ËÈéÆù¤ê¡¢¡ÔÊ¸¶ç¸À¤ï¤»¤Æ¤ª¤â¤í¤¤¡¢¤È¤«¼¡¸µ¤ÎÄã¤¤¤³¤È¤ä¤á¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤¬¤Ê¤á¤é¤ì¤ë¤Ç¡Õ¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤â·Ù¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡³Î¤«¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¤¢¤º¤«¤êÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç°¸ý¤ò¸À¤ï¤ì¡¢¤½¤ì¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¤È¤Ê¤ë¤Èµ¤Ê¬¤¬°¤¤¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ø¤½¤³¤Þ¤Ç¸À¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¤è¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¿Í¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ê·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¼ÂºÝ¡¢¤³¤Î¡ÈÄÉ·âÅê¹Æ¡É¤Ë¤ÏX¤Ç¡ÔÃæ³ØÀ¸¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ÆÁð¡Õ¡ÔÀµÄ¾¡¢ÉÊ¤¬¤Ê¤¤¤è¤Ê¡Á¡£¡£¡£¡Õ¤È¡¢¥É¥ó°ú¤¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤â¥Ý¥¹¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2013Ç¯¤ÎÎ¥º§¸å¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤È¤·¤ÆÂ©»Ò¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¿ÎëÌÚ¡£º£²ó¤Ï¿Æ»Ò¤Î¶¯¤¤å«¤òÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤¬¡¢¡Ö¸À¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¤è¤¤¤³¤È¡×¤Þ¤ÇÅÁ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤â¡Ä¡Ä¡£