【人生逆転！私の勝ち】「すごいわ〜」完璧な姉はいつも褒められ…鼻高々な母＜第2話＞#4コマ母道場
きょうだいの絆は、不思議なものです。親子でもなければ友達でもない。同じ親から生まれた「仲間」であるはずなのに、ときにライバルであったり、味方であったり、敵になったり……。今回はそんなきょうだい間で生まれたコンプレックスのお話です。
第2話 優秀な姉と喜ぶ母
【編集部コメント】
ハルミさんのお姉さんであるアキナさんは、昔から優秀だったそうです。何をしても秀でているその姿に、周囲からは賞賛の嵐でした。お母さんは、まるで自分が褒められているかのように鼻高々で喜んでいたのです。優秀な姉と、喜ぶ親の姿を一番近くで見続けたハルミさんは、いったいどんな気持ちで過ごしていたのでしょうか。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
第2話 優秀な姉と喜ぶ母
【編集部コメント】
ハルミさんのお姉さんであるアキナさんは、昔から優秀だったそうです。何をしても秀でているその姿に、周囲からは賞賛の嵐でした。お母さんは、まるで自分が褒められているかのように鼻高々で喜んでいたのです。優秀な姉と、喜ぶ親の姿を一番近くで見続けたハルミさんは、いったいどんな気持ちで過ごしていたのでしょうか。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙