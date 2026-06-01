協同乳業（東京都中央区）が、サンリオの人気キャラクター「ポムポムプリン」とコラボしたロングセラー商品「メイトーのカスタードプリン」の期間限定スペシャルパッケージを6月1日に発売開始します。

【ヤバっ！】かわいすぎる！ 「ポムポムプリン」と「カスタードプリン」コラボ パッケージデザインを見る！

「メイトーのカスタードプリン」は、1981年に日本で初めて工業化された本格的なカスタードプリンとして誕生し、今年、発売45周年。卵、生乳、砂糖の素材本来のおいしさを、じっくり丁寧に蒸して固める「本格蒸し製法」で作り続けているのが特徴。

期間限定スペシャルパッケージでは、今年デビュー30周年のポムポムプリンがメイトーのカスタードプリンを手に持ち、友だちのスコーン、マフィン、ベーグルとともに45周年を祝う様子を表現。「メイトーのとろけるなめらかプリン」、「メイトーのティラミス風プリン」も同様に、期間限定でポムポムプリンコラボパッケージで登場します。プリンのフタにもポムポムプリンのデザインを採用し、全12種類が展開されます。価格はオープン価格となっています。

協同乳業の公式SNSで、「メイトーのカスタードプリン」期間限定スペシャルパッケージのプレゼントキャンペーンも実施されます。