浴室に生えたカビがなかなか取れず、困った経験はありませんか。きれいに取り除く方法について、TOTOの公式インスタグラムアカウントが紹介しています。

【便利】「えっ…知らなかった」 これが「浴室」のカビをきれいに落とす“裏技”です！

公式アカウントは「浴室の落ちにくいカビ、実は『キッチンペーパー』が活躍するのをご存じですか？」と投稿。カビを落とす手順について、次のように紹介しています。

【カビを落とす方法】

（1）カビ部分をキッチンペーパーで覆い、その上からカビ取り剤を吹きつける。

（2）5分ほど置いてからキッチンペーパーをはがし、スポンジでこすり洗いする。

（3）洗剤成分をしっかり洗い流す。

なお、カビを防ぐには「湿度を下げること」「空気を入れ替えること」「入浴後は冷水のシャワーなどで、温度を下げること」の3つが重要だといいます。

こうした情報に対し、SNS上では「やってみます」「キッチンペーパー使って浴室のカビ取りしたんだけどめっちゃ取れた」などの声が上がっています。ぜひ試してみてはいかがでしょうか。