『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン』シーズン3、6月22日（月）よりU-NEXT独占配信！史上最大の決戦「ガレットの海戦」開幕

世界中で社会現象を巻き起こしたメガヒットドラマ『ゲーム・オブ・スローンズ』。その200年前のウェスタロス大陸を舞台に、ターガリエン家の血酷き王位継承争いを圧倒的スケールで描き出す前日譚『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン』の最新シーズンが、ついにベールを脱ぐ。待望の『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン シーズン3』がU-NEXTにて年6月22日（月）より独占配信される。

ついに本格開戦！七王国史に刻まれる「ガレットの海戦」の衝撃

『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン』シーズン3では、王位をめぐり《黒装派》と《翠装派》に分裂した王家や兵士たちの攻防が限界を突破する。多くのドラゴンが入り乱れてぶつかり合う壮絶な海上戦「ガレットの海戦」へと発展し、七王国史上最も熾烈な内乱“双竜の舞踏”がついに本格的な開戦を迎えるのだ。

張り詰めた政治的駆け引き、予期せぬ仲間の裏切り、そして非情な運命の数々――。『ゲーム・オブ・スローンズ』のDNAを正統に受け継ぐ予測不能な人間ドラマと、ウェスタロス全土を巻き込む壮絶なアクションは、過去シーズンを遥かに凌駕するスペクタクルとなる。この激動の第3章は、4K/Dolby Vision®/Dolby Atmos®対応の超高画質・超高音質で届けられ、まるで戦場にいるかのような圧倒的臨場感を味わえる。

新キャストの参戦と豪華声優陣による日本語吹替版の同時配信

キャスト陣の豪華な布陣にも注目したい。エマ・ダーシー、オリヴィア・クック、マット・スミスらお馴染みの主要メンバーに加え、シーズン3からは強力な新キャストが参戦する。『サン・オブ・アナーキー』のトミー・フラナガン、『ウォーキング・デッド』のダン・フォグラー、 そして『グランチェスター 牧師と刑事の殺人捜査』のジェームズ・ノートンらが名を連ね、物語にさらなる深みをもたらす。

また、同時配信となる日本語吹替版には、早見沙織、津田健次郎、坂本真綾、大塚明夫、諏訪部順一ら、日本のアニメ・声優界を代表するトップスターたちが前シーズンから続投。実力派たちの熱演が、キャラクターたちの過酷な運命をドラマチックに彩る。

『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン シーズン3』【あらすじ】

前王の娘レイニラとその叔父であるデイモンの婚姻、そして王家の血を引く落とし子たちから選出した、新たな騎竜者の擁立で勢力を増す《黒装派》と、瀕死状態の王エイゴンに代わり弟エイモンドが実権を握り、自由都市との同盟を固めた《翠装派》。《翠装派》と結託した自由都市の艦隊が迫るなか、《黒装派》の拠点である海域を舞台に、壮絶な海上戦「ガレットの海戦」が繰り広げられる。さらに、多くのドラゴンを兵器に王都占領を目論むレイニラたちの奇襲が加わり、戦火はウェスタロス全土を飲み込んでいく。

『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン シーズン3』（原題:House Of The Dragon）配信情報

【配信開始日時】2026年6月22日（月）第1話配信（以降毎週1話ずつ配信、全8話、字吹同時配信）

【配信形態】見放題

【スタッフ】

● 共同企画、ショーランナー、製作総指揮:ライアン・コンダル

● 共同企画、製作総指揮:ジョージ・R・R・マーティン

● 製作総指揮:サラ・ヘス、 メリッサ・バーンスタイン、 ケヴィン・デ・ラ・ノイ、ヴィンス・ジェラルディス、デヴィッド・

ハンコック、フィリッパ・ゴズレット

● 原作 ジョージ・R・R・マーティン著『炎と血』

【キャスト】

● レイニラ・ターガリエン :エマ・ダーシー（吹替:早見沙織）

● デイモン・ターガリエン :マット・スミス（吹替:津田健次郎）

● アリセント・ハイタワー :オリヴィア・クック（吹替:坂本真綾）

● コアリーズ・ヴェラリオン :スティーヴ・トゥーサント（吹替:大塚明夫）

● クリストン・コール :ファビアン・フランケル（吹替:諏訪部順一）

● エイモンド・ターガリエン :ユアン・ミッチェル（吹替:新祐樹）

● エイゴン・ターガリエン2世 :トム・グリン=カーニー（吹替:武内駿輔）

● ジャセアリーズ・ヴェラリオン:ハリー・コレット（吹替:大塚剛央）

● ベイラ・ターガリエン :ベサニー・アントニア（吹替:櫻庭有紗）

● レイナ・ターガリエン :フィービー・キャンベル（吹替:のぐちゆり）

● ヘレイナ・ターガリエン :フィア・サバン（吹替:内田真礼）

● ミサリア :ソノヤ・ミズノ（吹替:種市桃子）

● アルフ :トム・ベネット（吹替:後藤ヒロキ）

● ヒュー :キーラン・ビュー（吹替:平林剛）

● ハルのアリン :アブバカル・サリム（吹替:武田太一）

● ハルのアダム :クリントン・リバティー（吹替:大泊貴揮）

● ラリス・ストロング :マシュー・ニーダム（吹替:武藤正史）

● オーマンド・ハイタワー :ジェームズ・ノートン

● ロデリック・ダスティン :トミー・フラナガン

● トーレン・マンダリー :ダン・フォグラー

（海外ドラマNAVI）

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