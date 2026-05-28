【スモークハウス ザ・ワンパウンダー】 5月29日 発売予定 価格：単品 2,490円、セット 2,790円

ビーケージャパンホールディングスは、バーガーキングにおいて「スモークハウス ザ・ワンパウンダー」を5月29日より期間限定で発売する。

本商品は、2026年の「ワンパウンダーシリーズ」第2弾。直火焼きの100％ビーフパティ4枚にチェダーチーズを4枚重ね、アクセントのピクルスとクリーミーなマヨソースに、香ばしい刻みベーコンの旨味と炒めたオニオンの甘みが引き立つ、 コク深くスモーキーな新開発「特製スモークベーコンソース」を合わせた超大型バーガーとなっている。総カロリーは1,615kcal（※1）、総重量は545g（※2）。

なお、注文の際にレジカウンターで「ハーフカット」とオーダーすれば半分にカットしてもらえるため、持ちやすく、肉汁たっぷりの真ん中から食べられる。

さらに、発売を記念し、「スモークハウス ザ・ワンパウンダー」購入で「オリジナルステッカー」（数量限定・無くなり次第終了）が配布される。

また、同日よりサイドメニューの大容量パック「ビッグバーレル」3種のほか、Mサイズ2杯分の「ビッグドリンク」も販売される。

（※1）栄養成分等の数値は配合に基づいた標準値です。実際の商品は数値に誤差が出る場合があります。

（※2）総重量には個体差があります。予めご了承ください。

「スモークハウス ザ・ワンパウンダー」

発売日：5月29日（金）～

価格：単品 2,490円、セット 2,790円

特典：オリジナルステッカー（数量限定、無くなり次第終了）

【注意事項 /利用条件】

※セットはフレンチフライ（S）とドリンク（M）となります。

※モーニング実施店舗では10時30分以降の販売となります。

※数量限定商品につき、売り切れ次第、販売終了となります。

※一部店舗では、取り扱っておりません。

※店舗により、販売時間帯が異なります。

※店舗の状況により、販売を一時中止する場合がございます。

※価格は全て総額表示（税込み価格）です。

※予告なく商品設計、価格が変わる場合がございます。

※画像はイメージです。

サイドメニューの大容量パック、3種の「ビッグバーレル」が新発売

ビッグバーレル A

内容：チリチーズフライ 2個分、フレンチフライ（L） 2個分

発売日：5月29日（金）～

価格：1,500円

ビッグバーレル B

内容：チキンナゲット 35ピース

発売日：5月29日（金）～

価格：1,500円

※BBQソース・マスタードソースから選べるソース5つ付き

ビッグバーレル C

内容：オニオンリング 5袋分

発売日：5月29日（金）～

価格：1,500円

【注意事項】

※チリチーズフライに使用しているチーズソースには辛み成分が含まれています。

※チキンナゲットのソースは40円で1つ追加できます。

※デリバリーでは承っておりません。

※一部店舗では、取り扱っておりません。

※店舗により、販売時間帯が異なります。

※店舗の状況により、販売を一時中止する場合がございます。

※金額は全て総額表示（税込み価格）です。

※予告無く商品設計、価格が変わる場合がございます。

※画像はイメージです。

※下記店舗では「ビッグバーレル A」「ビッグバーレル B」「ビッグバーレル C」を販売しておりません。予めご了承くださ

い。

バーガーキング 東京競馬場店（東京都府中市日吉町 1-1 フジビュースタンド 2F フードコート）

バーガーキング 京都競馬場店（京都府京都市伏見区葭島渡場島町 32 京都競馬場 1F フードコート）

バーガーキング 関西国際空港第一ターミナル店（大阪府泉佐野市泉州空港北 1 第1 ターミナルビル本館 2F 国際線出発エリア）

5月29日から、昨年も実施された、Mサイズ2杯分の「ビッグドリンク」が復活販売される。好きなバーガーやホットドッグのセットを注文すると、＋100円で「ビッグドリンク 」へ変更できる（期間・数量限定）。単品価格は380円。

【対象ドリンク】

「コカ・コーラ」、「コカ・コーラ ゼロ」、「ジンジャーエール」、「ドクターペッパー」、「ファンタメロン」、「スプライト」、「オレンジジュース」、「ウーロン茶」

【注意事項】

※キッズセット3種を除く全てのセット が対象です。

※モーニング実施店舗では10時30分以降の販売となります。

※デリバリーでは承っておりません。

※数量限定商品につき、売り切れ次第、販売終了となります。

※一部店舗では、取り扱っておりません。

※店舗により、販売時間帯が異なります。

※店舗の状況により、販売を一時中止する場合がございます。

※金額は全て総額表示（税込み価格）です。

※予告無く商品設計、価格が変わる場合がございます。

※クーポンは対象外です。

※画像はイメージです。

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