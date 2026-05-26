【DEAN V SELECT EXOTIC】（北海道 シゲ 56歳）

弾きづらいと言う先入観から、一生所有する事は無いと思っていたVシェイプのギター。偶然オークションサイトで発見したこの個体に惹かれてしまい迷った末に購入。

何と言ってもボディトップのブビンガの独特な杢目が１番のお気に入りです。

又、前オーナーがピックアップをディマジオのPAF MASTERに交換、交換の際に各ピックアップのシリーズ、パラレル、タップ切り替えのスイッチを増設してあった為、サウンドバリエーションも豊富です。

重いと言う難点を除けば、良く鳴ってくれるし、細過ぎず手にフィットするネック、ヘッドと指板のアバロンインレイ等、全てが１番のお気に入りの一本になっています。

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第1印象が良くないと期待値が低いだけに、ちょっとした意外性が大きな評価上昇に働くわけで、「気が付けば最愛の愛機に」症状は変形ギターあるあるではないでしょうか。でもね、私は知っていますよ。「Vを手にする人は深層心理でVが欲しいと思っている」ということを。だってさ、じゃないとオークションで目に触れることもないし、ましてや迷うなんてことはないのよ。例えば全く興味のないモデル（わからないけど、例えばリッケンとかモズライトとかスタインバーガーとか、趣味外のギターを想像してみて）の売り出し情報なんか、目に入らないでしょ？そう、シゲさんは「一生所有する事は無い」と言い聞かせることで我慢していただけという、Vの申し子だったわけです。大人の階段を登りました。祝・DEAN V。（BARKS 烏丸哲也）

★皆さんの楽器を紹介させてください

「俺の楽器・私の愛機」コーナーでは、皆さんご自慢の楽器を募集しています。BARKS楽器人編集部までガンガンお寄せください。編集部のコメントとともにご紹介させていただきますので、以下の要素をお待ちしております。

（1）投稿タイトル

（例）必死にバイトしてやっと買った憧れのジャガー

（例）絵を書いたら世界一かわいくなったカリンバ

（2）楽器名（ブランド・モデル名）

（例）トラヴィス・ビーン TB-1000

（例）自作タンバリン 手作り3号

（3）お名前 所在 年齢

（例）練習嫌いさん 静岡県 21歳

（例）山田太郎さん 北区赤羽市 X歳

（4）説明・自慢トーク

※文章量問いません。エピソード／こだわり／自慢ポイントなど、何でも構いません。パッションあふれる投稿をお待ちしております。

（5）写真

※最大5枚まで

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