仙台貨物が約2年半振りに始動。2026年に新たなシングルを8月5日にリリースすることを発表した。

今作は2曲収録のCD+Mカード付のType-Aと3曲収録のCDのみのType-Bの2形態。シングルの詳細情報およびリリースイベント日程は、後日発表となる。

また、8月11日の名古屋E.L.L公演を皮切りに、全5公演の＜仙台貨物トゥアー2026＞を開催することもあわせて発表された。2026年に仙台貨物が再び躍動する。

■ニューシングル「タイトル未定」

2026年8月5日（水）リリース

Type-A (CD＋M-CARD)：CRCP-10503 ￥4,000（税込）

Type-B (CD)：CRCP-10504 ￥2,000（税込） 【Type-A】

1.タイトル未定1

2.タイトル未定2

＋M-CARD（「タイトル未定1」MV＋メイキング映像、「仙台貨物トゥアー2026」ツアーファイナル公演から本シングル3曲を収録予定） 【Type-B】

1.タイトル未定1

2.タイトル未定2

3.タイトル未定3

■＜仙台貨物トゥアー2026＞

8月11日 (火祝) 愛知・名古屋E.L.L

8月16日 (日) 大阪・大阪LIVE HOUSE バナナホール

8月25日 (火) 宮城・仙台Rensa

8月28日 (金) 神奈川・川崎CLUB CITTA’

8月29日 (土) 東京・渋谷Spotify O-EAST チケット料金

前売 前方指定席￥10,000（消費税込み／ドリンク代別）

前売 後方スタンティング￥8,500（消費税込み／ドリンク代別）

当日 前方指定席￥11,000（消費税込み／ドリンク代別）

当日 後方スタンディング￥9,500（消費税込み／ドリンク代別） ※全公演学割チケット有り（全席種）

前売 学割チケット(小学生以下) ￥1,000（消費税込み／ドリンク代別）

当日 学割チケット(小学生以下) ￥1,100（消費税込み／ドリンク代別）

詳細→ https://www.sendaikamotsu.net/