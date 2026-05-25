仙台貨物、約2年半ぶりに始動。ニューシングル発売＆リリースツアー開催
仙台貨物が約2年半振りに始動。2026年に新たなシングルを8月5日にリリースすることを発表した。
今作は2曲収録のCD+Mカード付のType-Aと3曲収録のCDのみのType-Bの2形態。シングルの詳細情報およびリリースイベント日程は、後日発表となる。
また、8月11日の名古屋E.L.L公演を皮切りに、全5公演の＜仙台貨物トゥアー2026＞を開催することもあわせて発表された。2026年に仙台貨物が再び躍動する。
■ニューシングル「タイトル未定」
2026年8月5日（水）リリース
Type-A (CD＋M-CARD)：CRCP-10503 ￥4,000（税込）
Type-B (CD)：CRCP-10504 ￥2,000（税込）
【Type-A】
1.タイトル未定1
2.タイトル未定2
＋M-CARD（「タイトル未定1」MV＋メイキング映像、「仙台貨物トゥアー2026」ツアーファイナル公演から本シングル3曲を収録予定）
【Type-B】
1.タイトル未定1
2.タイトル未定2
3.タイトル未定3
■＜仙台貨物トゥアー2026＞
8月11日 (火祝) 愛知・名古屋E.L.L
8月16日 (日) 大阪・大阪LIVE HOUSE バナナホール
8月25日 (火) 宮城・仙台Rensa
8月28日 (金) 神奈川・川崎CLUB CITTA’
8月29日 (土) 東京・渋谷Spotify O-EAST
チケット料金
前売 前方指定席￥10,000（消費税込み／ドリンク代別）
前売 後方スタンティング￥8,500（消費税込み／ドリンク代別）
当日 前方指定席￥11,000（消費税込み／ドリンク代別）
当日 後方スタンディング￥9,500（消費税込み／ドリンク代別）
※全公演学割チケット有り（全席種）
前売 学割チケット(小学生以下) ￥1,000（消費税込み／ドリンク代別）
当日 学割チケット(小学生以下) ￥1,100（消費税込み／ドリンク代別）
詳細→ https://www.sendaikamotsu.net/
関連リンク
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