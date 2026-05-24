眠りの質を上げるために、睡眠アプリを使っている人は多いのではないでしょうか。有効活用するコツや使用時の注意点について、寝具の製造、販売を手掛ける西川（東京都中央区）の公式インスタグラムアカウントが紹介しています。

【豆知識】「えっ…」 これが「睡眠アプリ」を使うときの“注意点”です！

公式アカウントは「『ちゃんと寝てるはずなのに、なんかスッキリしない…』 そんな方こそ、睡眠アプリ」と投稿し、「寝ている間の動きや音をもとに、睡眠の状態を見える化してくれるから、自分では気付きにくい“眠りのクセ”を知るきっかけになります」とメリットを紹介。

その上で上手に使うコツや注意点について、次のように紹介しています。

（1）記録を継続する

短期間ではなく1週間以上、できれば1カ月ほど記録し続けることで、睡眠の傾向や改善点が見えてくる。

（2）結果を過信しない

アプリの数値は目安。診断ではないため、一喜一憂せず生活改善の参考として活用すること。

（3）生活習慣と合わせて見直す

日中の運動、食事、カフェイン、夜のスマホ使用なども睡眠に影響する。習慣改善と併用することで効果が高まる。

「毎朝の記録に振り回されすぎなくて大丈夫。 大切なのは、続けて記録して、暮らし全体をゆるっと見直すこと」とアドバイスしています。