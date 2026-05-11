西武が統一ライオンズとのコラボを発表

西武は11日、台湾プロ野球（CPBL）の統一ライオンズとのコラボレーションイベントを6月19日〜21日に台南亞太成棒主球場、同26日〜28日にベルーナドームで開催すると発表した。西武の球団公式パフォーマンスチーム「bluelegends」と、統一ライオンズ公式ダンスパフォーマンスチーム「Uni-girls」と交流すると発表。ファンも「マジか」と歓喜している。

台湾開催では、2026年シーズンから統一ライオンズの本拠地となった新球場でイベントを実施。西武OBの郭泰源氏、工藤公康氏、渡辺久信氏、潮崎哲也氏もゲスト参加し、トークショーや始球式で試合を盛り上げる。

統一ライオンズは、西武の林安可外野手の前所属球団でもあり、西武とはこれまでも交流を重ねてきた。かつては西武の西口文也監督が臨時コーチを務めた経緯もある。

両球団による継続的な交流イベント発表に日本のファンも注目。台湾でも人気のある「統一ライオンズUni-girls」が来日するとあって「かわいい子がたくさん来襲」「野球で国超えた交流」「きたああ」「絶対行こう」「グッズ大量に用意して」「すごい！」「すげー」「アツすぎるやろ！」といったコメントが寄せられている。（Full-Count編集部）