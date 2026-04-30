【SALE初日】炎天下でも「画面見やすっ」。25日充電いらずのAmazfitが値引き中
こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。
Amazon（アマゾン）では、2026年4月30日(木)9時から5月3日(日)23時59分まで「AmazonスマイルSALE」を開催中。
現在、スマートウェアラブル市場のニューホープ・Amazfit（アマズフィット）のスマートウォッチ「Active MAX」がお得に登場しています。
■この記事で紹介している商品
シリーズ最大級の視認性と余裕のパフォーマンスを備えた、Amazfitのスマートウォッチ「Active MAX」が15％オフ！
スマートウォッチ選びで重要なのは、見やすさと使い勝手。
その両方を高いレベルで満たすのが「1.5インチの大画面」「ロングバッテリー」「ハイブリッドトレーニング」を備えた、Amazfit（アマズフィット）の「Active MAX」。
今なら15％オフのセール特価でお買い得です。
「Active MAX」は、シリーズ史上最大の1.5インチ高輝度ディスプレイを搭載。
通知やワークアウトデータがひと目で確認でき、強い日差しの下でもデータをクリアに表示するので、日常使いのストレスを軽減してくれます。
4GBの大容量ストレージを搭載し、MAP機能が充実。
加えて、フル充電で最大約25日間の稼働が可能なロングバッテリー設計により頻繁な充電の手間を減らし、日常からアウトドアまで安心して使い続けられます。
トレーニングを効率化するハイブリッド機能も搭載
運動機能では、170種類以上のスポーツモードから選択が可能。
ハイブリッドトレーニング機能を搭載し、複数のトレーニング要素を組み合わせて効率的に身体を鍛えられるため、初心者から本格派まで幅広く対応します。
心拍数や消費カロリーなどのデータもリアルタイムで管理でき、日々のコンディション把握にも役立つスマートウォッチです。
Amazfitの「Active MAX」は、「1.5インチの大画面」「大容量ストレージ」「ロングバッテリー」「ハイブリッドトレーニング」といった強みをバランスよく備えた1台。
日常使いからトレーニングまで、これひとつで完結させたい人におすすめです。
＞＞Amzfitのセール対象商品一覧はこちら
なお、上記の表示価格は2026年4月30日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
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Source:AmazonスマイルSALE