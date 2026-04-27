こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

楽天市場では、最大50％と高ポイント還元イベント｢楽天スーパーDEAL｣を開催中。

本日2026年4月27日は、GWのお出掛けでも大活躍すること間違いなしの、THE NORTH FACE（ザ・ノース・フェイス）「ホライズンハット NN42531」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

ザ・ノース・フェイス（THE NORTH FACE）（メンズ、レディース）帽子 ハット トレッキング 登山 ホライズンハット NN42531 5,550円 （15%ポイント還元：4月30日9時59分まで） 楽天で購入する PR PR

夏でも蒸れにくい！ メッシュ構造で通気性を確保したノースフェイスの定番アウトドア向けハットが、15％ポイント還元中！

高通気・軽量・UVケアを兼ね備えたTHE NORTH FACE（ザ・ノース・フェイス）の定番ハット「ホライズンハット NN42531」が、現在、楽天市場で15%ポイント還元中！

頭囲全体に配置されたベンチレーションメッシュパネルで、熱や湿気を効率的に逃がし、長時間の着用でも快適性を維持するアウトドア向けハット。

取り外し可能なあごストラップを搭載しており、風が強い環境でも安定して着用可能です。

サイズはS（54〜56cm）〜XL（60〜62cm）まで対応し、幅広いユーザーにフィットしますよ。

約75gの軽量設計とUVカット機能で、アウトドアから日常まで快適に

重量は約75g（Lサイズ）と非常に軽量で、バッグに入れても負担になりにくく、携帯性に優れています。

UVケア（UPF15-30、紫外線カット率85%以上）を備えており、日差し対策としても有効。

つばの長さは前後7cm、左右7.5cmとちょうどいいサイズ感で、アウトドアから日常使いまでカバーします。

フロントのロゴワッペンも程よいアクセントですよ。

ザ・ノース・フェイス（THE NORTH FACE）（メンズ、レディース）帽子 ハット トレッキング 登山 ホライズンハット NN42531 5,550円 （15%ポイント還元：4月30日9時59分まで） 楽天で購入する PR PR

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Image/Source:楽天市場