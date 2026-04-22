Â»ÊÝ3¼Ò¤¬¥È¥è¥¿¤Î¾ðÊó»ý¤Á½Ð¤·¡¡½Ð¸þ¼Ô¡¢¿Í»ö¤ä²ñµÄ¤ÎµÄ»öÏ¿
¡¡Â»³²ÊÝ¸±Âç¼ê¤ÎÅìµþ³¤¾åÆüÆ°²ÐºÒÊÝ¸±¤È»°°æ½»Í§³¤¾å²ÐºÒÊÝ¸±¡¢¤¢¤¤¤ª¤¤¥Ë¥Ã¥»¥¤Æ±ÏÂÂ»³²ÊÝ¸±¤«¤é¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤Ø¤Î½Ð¸þ¼Ô¤¬¥È¥è¥¿¼ÒÆâ¤Î¾ðÊó¤òÌµÃÇ¤Ç»ý¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬22Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¸Ä¿Í¾ðÊóÊÝ¸îË¡¤äÉÔÀµ¶¥ÁèËÉ»ßË¡¤ËÄñ¿¨¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡3¼Ò¤Ï¼èºà¤Ë¡Ö²óÅú¤òº¹¤·¹µ¤¨¤ë¡×¤È¤·¡¢¥È¥è¥¿¤Ï¡Ö»ö¼Â´Ø·¸¤ò³ÎÇ§Ãæ¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»ý¤Á½Ð¤·¤¿¾ðÊó¤Ë¤Ï¿Í»ö¤ä²ñµÄ¤ÎµÄ»öÏ¿¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£3¼Ò¤Ï»ý¤Á½Ð¤·¤¿¾ðÊó¤Î·ï¿ô¤Ê¤É¤òÄ´ºº¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¶âÍ»Ä£¤Ï2025Ç¯¡¢Â»ÊÝÂç¼ê4¼Ò¤ËÂÐ¤·¡¢ÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤ä½Ð¸þ¼Ô¤¬¸ÜµÒ¤Î¾ðÊó¤òÏ³¤¨¤¤¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÊÝ¸±¶ÈË¡¤Ë´ð¤Å¤¯¶ÈÌ³²þÁ±Ì¿Îá¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£À¸Ì¿ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Ç¤â¾ðÊó¤Î»ý¤Á½Ð¤·¤¬È¯³Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£