「ぬいぐるみ付チョコクランチ」が登場 / USB急速充電器 USB PD対応 35W コード巻取式【まとめ記事】
オリジナル商品の企画・制作・販売を軸に、企業・組織のトータルブランディングを手掛ける株式会社ヘソプロダクションは、EXPO2025 公式ライセンス商品、黒ミャクミャクの「ぬいぐるみ付チョコクランチ」を発売する。
「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」と驚かれる製品でお客様の暮らしをイロドル、ライフオンプロダクツ株式会社による、社名を冠したプロダクトブランド「Life on Products（ライフオンプロダクツ）」。Life on Productsでは新作「USB急速充電器 USB PD（パワーデリバリー）対応 35W コード巻取式」を2026年4月27日（月）より販売を開始する。
■旅行に最適！「USB急速充電器 USB PD対応 35W コード巻取式」
「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」と驚かれる製品でお客様の暮らしをイロドル、ライフオンプロダクツ株式会社による、社名を冠したプロダクトブランド「Life on Products（ライフオンプロダクツ）」。Life on Productsでは新作「USB急速充電器 USB PD（パワーデリバリー）対応 35W コード巻取式」を2026年4月27日（月）より販売を開始する。
■「ポムポムプリン」が踊る・動く・話すデジタルフィギュアに スマホで楽しめるホロモデル
株式会社Gugenkaは、株式会社サンリオエンターテイメントと協力し、サンリオキャラクター「ポムポムプリン」の30周年を記念したサンリオピューロランドのスペシャルイベント「POMPOMPURIN 30th Anniversary」の一環として、3Dデジタルフィギュア「いつでもプリン」の販売をデジタルECサイト「Xマーケット」にて開始した。
■USB Type-Cケーブル1本で、手軽にデュアルディスプレイ化できる！14インチモバイルモニター
サンワサプライ株式会社は、USB Type-Cケーブル1本で手軽にデュアルディスプレイ環境を構築できる、DisplayPort Alternate Mode対応のモバイルモニター「DP-08」「DP-09」を発売した。本製品はノートパソコンで主流の14インチサイズを採用。一般的なフルHDよりも縦に長いWUXGA（1920×1200）解像度に対応することで、WEBサイトや書類の閲覧性を向上させ、ビジネスの作業効率を最大化する。厚みわずか1cm、600gの軽量サイズでバッグに入れて持ち運びやすく、出張やテレワーク先でのサブディスプレイとしても適している。「DP-08」には直感的な操作が可能な静電容量方式タッチパネルを搭載している。
■黒ミャクミャクの新商品！「ぬいぐるみ付チョコクランチ」が登場
オリジナル商品の企画・制作・販売を軸に、企業・組織のトータルブランディングを手掛ける株式会社ヘソプロダクションは、EXPO2025 公式ライセンス商品、黒ミャクミャクの「ぬいぐるみ付チョコクランチ」を発売する。
■イベント設営をスムーズに！コンパクトに折りたためる、拡声器スピーカー用スタンド2種
サンワサプライ株式会社は、広い会議室や体育館などで活躍する拡声器スピーカー用スタンドとして、ネジ固定式の「MM-SPST5N」および差し込み・ブラケット固定式の「MM-SPST6N」の2機種を発売する。本製品は、一般的なUNC3/8・UNC1/4ネジから、ブラケットを使用するタイプまで、幅広い設置方式をカバーするラインアップ。会場の規模や座席レイアウトに合わせて柔軟な高さ調節が可能。いずれもコンパクトに折りたためる設計を採用しており、設営・撤収のスピードアップと、省スペースでの保管・運搬を実現する。
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「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」と驚かれる製品でお客様の暮らしをイロドル、ライフオンプロダクツ株式会社による、社名を冠したプロダクトブランド「Life on Products（ライフオンプロダクツ）」。Life on Productsでは新作「USB急速充電器 USB PD（パワーデリバリー）対応 35W コード巻取式」を2026年4月27日（月）より販売を開始する。
■「ポムポムプリン」が踊る・動く・話すデジタルフィギュアに スマホで楽しめるホロモデル
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サンワサプライ株式会社は、USB Type-Cケーブル1本で手軽にデュアルディスプレイ環境を構築できる、DisplayPort Alternate Mode対応のモバイルモニター「DP-08」「DP-09」を発売した。本製品はノートパソコンで主流の14インチサイズを採用。一般的なフルHDよりも縦に長いWUXGA（1920×1200）解像度に対応することで、WEBサイトや書類の閲覧性を向上させ、ビジネスの作業効率を最大化する。厚みわずか1cm、600gの軽量サイズでバッグに入れて持ち運びやすく、出張やテレワーク先でのサブディスプレイとしても適している。「DP-08」には直感的な操作が可能な静電容量方式タッチパネルを搭載している。
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■イベント設営をスムーズに！コンパクトに折りたためる、拡声器スピーカー用スタンド2種
サンワサプライ株式会社は、広い会議室や体育館などで活躍する拡声器スピーカー用スタンドとして、ネジ固定式の「MM-SPST5N」および差し込み・ブラケット固定式の「MM-SPST6N」の2機種を発売する。本製品は、一般的なUNC3/8・UNC1/4ネジから、ブラケットを使用するタイプまで、幅広い設置方式をカバーするラインアップ。会場の規模や座席レイアウトに合わせて柔軟な高さ調節が可能。いずれもコンパクトに折りたためる設計を採用しており、設営・撤収のスピードアップと、省スペースでの保管・運搬を実現する。
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