関節技の鬼 藤原喜明のプロレス人生（15）

（連載14：第１次UWFの崩壊 スーパー・タイガーと前田日明の不穏試合に、藤原喜明は「いい試合だったよ。ただ......」＞＞）

プロレスラー藤原喜明はサラリーマンを経て、23歳で旗揚げ間もない新日本プロレスに入門。アントニオ猪木、カール・ゴッチの薫陶（くんとう）を受け、道場で関節技の技術を磨き、新日本プロレス最強伝説の礎を築いた。

そんな藤原が激動の人生を振り返る連載の第15回は、新日本プロレスへの復帰と、アントニオ猪木との一騎打ちについて語った。



1986年２月のシングルマッチで、猪木の首を絞める藤原 photo by 平工幸雄/アフロ





【新日本への復帰は「本意ではなかった」】

格闘技プロレスを標榜したUWFは、旗揚げから１年半後の1985年９月に活動を停止した。社長の浦田昇が恐喝の疑いで逮捕されたのに加え、巨額の資金を提供していたスポンサーが、悪徳商法で問題となった企業の関連会社だったことなど、団体に激震が走った。

UWFは生き延びるべく、新日本プロレスとの業務提携を決断した。

新日本にとっても、UWFとの提携は低迷した人気を回復させるための希望でもあった。前年の９月に、長州力ら「維新軍団」や、永源遙といったベテラン選手が離脱彼らは大塚直樹率いる新日本プロレス興行に合流し、同社は10月9日にジャパン・プロレスへ改称、その後はライバルであるジャイアント馬場率いる全日本プロレスに参戦した。

人気を支えていた日本人のスター選手たちの離脱で、興行での集客、テレビ視聴率も低迷。全日本からブルーザー・ブロディを引き抜いたが苦戦が続いた。カンフル剤が欲しかった新日本と、行き場を失ったUWF――両団体の思惑が重なっての業務提携だった。

1985年12月６日、新日本の両国国技館大会のメインイベントが始まる直前、藤原は前田日明、木戸修、高田伸彦（現・延彦）、山崎一夫とともにリングに上がった。前田がマイクを持ち、「この１年半のUWFでの闘いが何であったかを確認するために、新日本に来ました。試合を見てください」と観客に挨拶した。

そしてUWFの５人は、メインイベントを闘うアントニオ猪木、坂口征二、藤波辰巳（現・辰爾）、木村健吾（現・健悟）と握手を交わし、リングを降りた。そんな新日本へのＵターンは、藤原にとって複雑だったという。

「一度やめたところに戻るっていうのはな......たとえるなら、離婚した女ともう一回くっつくようなもんで、俺の本意ではなかったよ。多少の屈辱感はあったな。だけど、生き残るためには仕方がなかった」

入門間もない頃から付き人を務め、モハメド・アリ戦などを"縁の下"で支えていた猪木との再会に、感慨はあったのだろうか。

「別になかったな。俺らは、新日本に"使われている"わけだし、前にいた時とやることは一緒だったよ」

【猪木との一騎打ちで感じたこと】

UWF軍団は、1986年１月のシリーズから本格参戦した。このシリーズで新日本が打ち出した企画は、UWF勢の５人で総当たりリーグ戦を行ない、優勝者が最終戦の２月６日に、両国国技館大会で猪木との一騎打ちに挑むというもの。結果は藤原が優勝し、猪木とのシングルマッチが実現した。

長年にわたって支えていた猪木との、両国国技館でのメインイベント。レスラー人生のなかでも万感迫るものがあった......と思いきや、藤原は鼻で笑った。

「猪木さんの試合ったって、なんのことでもねぇよ。俺にとってはいつもと同じ仕事だ。プロレスラーの仕事は、お客さんに感動してもらうこと。自分が感動することじゃねぇんだよ」

ただ、リング上で対峙した猪木は、ほかのレスラーとは違ったという。

「やっぱり"アントニオ猪木"だったな。『カッコイイな。いい構えだな』と思ったよ」

試合では、藤原のアキレス腱固めに対し、猪木が観客にもわかるように指を差して「こっちだ」と指導するような場面があった。猪木は"格の違い"をアピールしているかのようだった。

「猪木さんがあんなことをするということは、けっこういいアキレス腱固めだったってことだな。フフフ......。まあ、それは俺の憶測だし、猪木さんがどういう意味であんなことをやったか、本当のところはわからない。だけどな、『格が上だってアピールしてるのかも？』って感じさせたなら、それは猪木さんの力だよ。

お客さんによって、捉え方は自由。試合が終わったあとに酒を飲みに行って、ああだ、こうだって想像することが楽しみなんだよ。たとえば、俺が試合後にリングから降りる時、ニヤッて笑うだろ？ そうすると、お客さんは『藤原が笑ったけど、あれはどういう意味なんだ？』って話になる。すると、３つしか技をやらなかった試合でも、お客さんの頭の中ではストーリーが膨れ上がるわけだ。それがプロの仕事なんだ。

だから俺は、後輩たちに『リングの上でしゃべるな！』って言うんだけどな。前田なんかは、今日はこうでしたって、しゃべりすぎなんだよ（苦笑）。試験の答えを教えちまうようなもんだろ？」

【試合後、前田の乱入で乱闘へ】

猪木とのシングルマッチは、猪木の蹴りが藤原の急所を直撃。そのあとのスリーパーホールドで、猪木が藤原を絞め落とした。

「あの急所蹴りが、どうかって？ 俺にとってラッキーだったのは、"もの"が小さかったことだ。ハッハッハ」

敗北については、「あとはお客さんが見たとおりだよ」と苦笑いした。

その試合は、藤原の敗北では終わらなかった。急所蹴りに激高した前田が乱入し、猪木に左ハイキックを浴びせたのだ。それをきっかけに新日本とUWF勢による乱闘が勃発。そのまま大会は幕を閉じた。

その時の前田のハイキックを、藤原はこう見ていた。

「アイツはちょっと正直すぎるところがあるんだよ。プロレスはお客さんがあってのもの。さっきも言ったように、お客さんに考えるヒントをやったり、時にはちょっとイタズラをやってみたりってことがあるから、お客さんは楽しめるんだ。

猪木さんが俺のアキレス腱固めで『角度が違うぞ』って仕草をやったのも、『本当に角度が違う』って思う人もいれば、『負け惜しみだ』と思う人もいるかもしれない。あの急所蹴りも、あのまま終わってたらいろいろ語れるだろ？ それを、あんなふうにしちゃうのは......やっぱり前田は真っすぐすぎるんだ。そこが、アイツのよさでもあるんだけどな」

藤原と猪木の一騎打ちのあと、次期シリーズからはUWFと新日本の全面対決がシリーズの主軸となっていた。しかし新日本と、ロープワークを拒否するなど従来のプロレススタイルと一線を画したUWF勢との試合は、噛み合わないことが多かった。

それは、選手同士の不信感に発展した。リング内外で険悪なムードになった時、事件が起きる。それが、今ではさまざまなレスラーが証言する「旅館破壊事件」だった。

（敬称略）

つづく